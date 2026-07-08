Núñez confirma que megarreforma se vota el 15 de julio y trata de salvar la mesa

Valparaiso, 7 de julio 2026 Los senadores Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic en la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

La titular de la Cámara Alta se reunió con la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, y el senador socialista Juan Luis Castro, con el fin de mantener el diálogo en la mesa política.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que el proyecto de reconstrucción nacional será votado hasta su total despacho el próximo miércoles 15 de julio, y afirmó que las negociaciones se mantendrán en la mesa política formada la semana pasada para alcanzar consensos con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Mientras el proyecto sigue su tramitación en particular en las comisiones de Medio Ambiente, para después pasar a las de Trabajo y Hacienda, la titular de la Cámara Alta se reunió con la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, y el senador socialista Juan Luis Castro, con el fin de mantener el diálogo en la mesa política.

"Estamos con los tiempos corriendo para poder redactar las indicaciones en conjunto, o al menos un protocolo de mejoramiento al proyecto, y también para eventualmente agregar cuestiones que son relevantes para los distintos partidos políticos", declaró Núñez, quien añadió que la mesa política "se mantiene con mucha vida".

En cambio, el senador Castro aseguró que "la mesa técnica ya expiró. Sin embargo, la conversación con ella (Núñez), como presidenta de la corporación, sigue permanentemente en el diálogo, porque aquí se dialoga hasta el momento que se vote, y se va a votar el día 15 de julio. Y antes tenemos un proceso de enmiendas".

Por su parte, la senadora Vodanovic dijo que "no sé si va a haber reuniones, tendrían que preguntarle a la presidenta del Senado", aunque recalcó que "vamos a seguir dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar".

Finalmente, la senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido que también reúne al PC y el Frente Amplio, señaló que "si bien no hemos sido convocados nuevamente por la mesa, porque ya comenzó el trabajo de las comisiones, yo me imagino que el ánimo es seguir conversando. Nosotros estamos siempre absolutamente dispuestos al diálogo. Creemos que, a través de ese espacio, siempre es posible mejorar las iniciativas que se presentan".