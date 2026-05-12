Núñez dice que oposición tiene "el derecho y el deber" de presentar indicaciones

Santiago, 06 de Abril de 2026. Comite Unido de la Oposicion en el Senado (DC, PC, FA, FRVS e Independientes) realiza dialogo politico-tecnico con economistas del progresismo para intercambiar visiones sobre las iniciativas legislativas en materia - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

Para el senador del PC el proyecto de reconstrucción nacional "en realidad debería llamarse ley de contrarreforma tributaria", pues "implica que los más ricos de Chile pagan menos impuestos, beneficia el 1% de la población y está desfinanciando al Estado .

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, aseguró que tienen el derecho y el deber de presentar indicaciones a la ley de reconstrucción nacional, pues a su juicio, es más bien una contrarreforma tributaria .

Son diversas materias las que está considerando esta mal llamada ley de reconstrucción, en realidad debería llamarse ley de contrarreforma tributaria, pero bueno, más allá del nombre, están en su derecho de presentar indicaciones los parlamentarios , aseguró el parlamentario en entrevista con Radio ADN.

Y añadió que lo importante es que se legisle con rigor, se trabaje bien, y que todos puedan argumentar sus puntos y votar, las indicaciones no impiden que la ley se vote.

Núñez además de asegurar que le hubiese gustado más diálogo descartó que se trate que un sabotaje. Si discutir y votar estas indicaciones requiere, en vez de cinco, 10 días, creo que el Gobierno debe prolongar la urgencia y darse el tiempo para discutir y votarlas, es el mínimo rigor que se requiere , comentó.

Si se votara hoy día tal cual como está, la idea legislar, yo votaría en contra porque lo que aquí se está imponiendo son una contrarreforma tributaria que implica que los más ricos de Chile pagan menos impuestos, beneficia el 1% de la población y está desfinanciando al Estado , aseguró el senador del PC.

En la entrevista, el parlamentario además se refirió a los cuestionamientos del Presidente Kast en relación a los llamados a movilización del partido Comunista.

Yo creo que el Presidente se desvela pensando cómo va a atacar al Partido Comunista, y yo le pediría que respetuosamente se desvelara en pensar y en hacer más esfuerzos para combatir la delincuencia y tomar medidas contra las alzas. Yo creo que ese es el problema que agobia a la población , comentó.

Y agregó que yo creo que Kast está levantando una cortina humo, quiere desviar el foco del debate público hacia los comunistas para eludir los propios errores que ellos tienen en la conducción de su Gobierno .

La protesta no es sinónimo de violencia. La protesta es una manifestación , aseguró Núñez y agregó que no es correcto, no es justo que a esos llamados se los criminalice .