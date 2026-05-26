Valparaiso, 27 de octubre 2025 La senadora Paulina Nunez durante la Comision de Constitucion Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó la tramitación del proyecto de reconstrucción y apuntó a la necesidad de abrir un diálogo amplio con todos los sectores políticos.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó la tramitación del proyecto de reconstrucción y reactivación económica y apuntó a la necesidad de abrir un diálogo amplio con todos los sectores políticos para asegurar que la iniciativa avance con responsabilidad, transversalidad y respaldo mayoritario.

Como Mesa del Senado tenemos el deber de resguardar que este proyecto cuente con los tiempos necesarios para transformarse en una buena ley. Esta iniciativa busca que el país vuelva a ponerse de pie, retome la senda del crecimiento y genere mayores recursos para financiar apoyos, beneficios y programas desde el Estado , dijo Núñez.

La senadora planteó que el Ejecutivo debe asumir un rol activo para reunir apoyos y recoger propuestas tanto del oficialismo como de la oposición y antes de fijar plazos o acelerar etapas, es fundamental abrir una conversación seria y genuina con todos los actores relevantes .

Y recalcó que somos colegisladores y en ese rol es indispensable que el Gobierno tenga la disposición de escuchar y recoger las propuestas que ya se están conversando en el Senado. Esa sería una muy buena señal .

La parlamentaria reiteró que una reforma de esta magnitud no puede aprobarse por un margen estrecho, sino que se debe construir una mayoría amplia que refleje un acuerdo político sólido. No queremos que esta iniciativa se apruebe por uno o dos votos. Lo deseable es que salga del Senado con una amplia mayoría, porque eso daría cuenta de transversalidad, diálogo y capacidad de incorporar buenas ideas de todos los sectores, poniendo siempre al país por delante , enfatizó.

Por otra parte, la presidenta del Senado valoró que exista disposición a tramitar el proyecto con urgencia, pero manifestó que la celeridad debe ir acompañada de responsabilidad política y apertura real al diálogo.

Entendemos que el ministro, después de la discusión en la Cámara, vea en el Senado una disposición a acelerar el tranco. Valoramos esa mirada, porque una vez despachado este proyecto sus efectos debieran notarse en la inversión, en la recaudación y en la certeza jurídica. Pero los tiempos políticos también dependen de la calidad del debate y de los acuerdos que se logren entre el Ejecutivo y el Congreso , indicó.

Núñez informó que, como Mesa del Senado, están sosteniendo conversaciones con los distintos comités y legisladores para recoger sus visiones, prioridades y propuestas, de manera de plantearlos al ministro de Hacienda en una reunión que sostendrán próximamente.

Queremos llegar a esa conversación con una fotografía clara de lo que el Ejecutivo va a encontrar en el Senado cuando comience la discusión de este megaproyecto. Cada comité tiene legítimamente sus énfasis, pero como Mesa nos corresponde hablar con todos y propiciar un diálogo serio , precisó.

En cuanto a la discusión sobre sala cuna universal, la senadora dijo que espera que "sea parte del acuerdo que podamos construir en el Senado, porque es una herramienta clave para facilitar la incorporación de más personas al mundo laboral, especialmente mujeres. Pero debe hacerse bien, de manera admisible y a través del proyecto que ya se encuentra en segundo trámite constitucional".

Finalmente, Núñez insistió en que la discusión de la megarreforma debe dar garantías a todos los sectores y enviar una señal clara al país. "Las formas son tan importantes como el fondo. Chile necesita ver que somos capaces de ponernos de acuerdo cuando el país está primero. Si logramos un diálogo responsable, con buena fe y apertura real a las propuestas, este proyecto podrá salir del Senado con un respaldo amplio y con sentido de país", añadió.