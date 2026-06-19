Vina del Mar, 15 de marzo de 2024. Se da inicio a las obras de demolicion de viviendas afectadas por incendios forestales en la poblacion El Olivar de Vina del Mar. Raul Zamora/Photosport - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

A través de una declaración pública el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aseguró que las acciones judiciales que ha tomado la la Constructora San Sebastián no detienen el proceso de demolición de las casas de reconstrucción que presentan fallas en el sector afectado por el megaincendio.

A través de una declaración pública, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) descartó que se haya suspendido la demolición de viviendas con fallas graves en el sector El Olivar en Viña del Mar, debido a una acción judicial presentada por la Constructora San Sebastián.

Específicamente, la defensa de la constructora solicitó al Segundo Juzgado Civil de Valparaíso un informe técnico de las casas con fallas, el que debía ser realizado por un perito ingeniero o constructor civil, petición a la que accedió el tribunal, según publicó La Tercera.

La declaración señala que como Ministerio desconocemos la información expuesta por el abogado de la constructora San Sebastián Limitada, de la cual no hemos sido notificados y que en marzo el Minvu interpuso acciones judiciales por los delitos de estafa; uso malicioso de certificaciones; coacción; amenazas; fraude al fisco; cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural; tráfico de influencias y obtención fraudulenta de prestaciones estatales .

En el documento que fue enviado a distintos medios de comunicación, dicha resolución solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil. El texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición , agrega el escrito.

Y asegura que es importante destacar que en los recursos de protección interpuestos por la constructora San Sebastián y por la EP Social Arquitectura, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no acogió la orden de no innovar solicitada respecto a la suspensión del Ordinario Nº 245, de 24 de marzo de 2026, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la paralización de cualquier orden de demolición relativa a dichas obras .

Queremos insistir que los informes de DITEC del Minvu y Idiem de la Universidad de Chile, confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales de las viviendas construidas para los damnificados de los incendios que afectaron a El Olivar en Viña del Mar el año 2024, siendo deber del Estado resguardar la seguridad e integridad de las familias , finaliza la declaración pública.