OMS confirma 17 trabajadores sanitarios fallecidos por ébola en Rep. de Congo

(Foto de ARCHIVO) Personal sanitario en un centro de tratamiento de ébola apoyado por MSF en Bolomba, República Democrática del Congo REMITIDA / HANDOUT por MSF/FRANCK NGONGA 03/8/2020 - MSF/FRANCK NGONGA

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Desde que fue declarado el nuevo brote el 15 de mayo van 75 contagiados entre ese personal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificó que 17 trabajadores sanitarios han muerto debido al ébola en la República Democrática del Congo (RDC) desde el inicio del brote actual, número incluido en un total de 75 contagiados.

"Un 20,46% de los que se han contagiado fallecieron a causa de la enfermedad", dijo desde Ginebra la directora de emergencias de la OMS, Marie Roseline Belizaire.

La experta explicó que están brindando apoyo psicológico y formación a los trabajadores sanitarios para que puedan continuar sus labores.

"También los protegemos proporcionándoles equipo de protección, material que no solo se distribuye en los centros de tratamiento de ébola, sino que también en otros centros de salud, aunque no con el mismo nivel de protección", indicó.

Según Marie Roseline Belizaire, "es un precio muy alto el que está pagando el sistema de salud, porque no tenemos suficientes trabajadores sanitarios en RDC. Este es uno de los mayores problemas del sistema sanitario".

Por otro lado, la representante de la OMS dijo que un equipo médico chino llegó a la zona cero del brote, Bunia, capital de la provincia de Ituri, para ayudar a combatir el virus, que se propaga con rapidez.

Y Uganda desplegará otro equipo en la frontera con el país vecino, en la localidad de Arua.

"De los 19 casos en Uganda, 14 son importados de RDC y los otros cinco se han contagiaron en Uganda", precisó la vocera de la OMS.

El brote actual de ébola, que suma casi 900 contagiados en RDC y más de 230 muertos confirmados, fue declarado el 15 de mayo.

Dos días después, la OMS declaró la emergencia de salud pública de interés internacional ante la gravedad de la situación.

La propia organización internacional alertó la semana pasada que el brote se está expandiendo.

RDC, que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola, en este caso en Kasai, es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus.

Ha enfrentado más de una docena de brotes desde que el virus fue identificado en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad

EUROPA PRESS