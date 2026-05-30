ONU confirma 18 muertos y 134 casos del brote de ébola y su expansión a Uganda

(Foto de ARCHIVO) Acciones de prevención del ébola por parte de World Vision. REMITIDA / HANDOUT por CAROLE ST. LAURENT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y - CAROLE ST. LAURENT

Santiago 30 May. (ATON) -

Desde el último balance del 21 de mayo, la OMS confirmó 49 casos y ocho fallecidos más. Hay además otros 160 casos sospechosos y 47 fallecidos posiblemente atribuidos al virus que han pasado a engrosar la lista de la ONU en estos últimos siete días.

El último balance publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el brote de ébola originado en el norte de República Democrática del Congo refleja un estallido vírico "que sigue evolucionando rápidamente y aumenta en casos, extensión geográfica y transmisión interfronteriza" a territorio ugandés: hay 18 muertos y 134 casos confirmados pero se están estudiando como sospechosos un total de 223 fallecidos y 906 casos.

Desde el último balance del 21 de mayo, la OMS confirmó 49 casos y ocho fallecidos más. Hay además otros 160 casos sospechosos y 47 fallecidos posiblemente atribuidos al virus que han pasado a engrosar la lista de la ONU en estos últimos siete días.

Además, hay un caso confirmado, un individuo de Estados Unidos, que había tratado a pacientes en República Democrática del Congo y actualmente recibe atención médica en Alemania.

En su valoración del viernes, la OMS sigue poniendo de manifiesto las enormes dificultades a las que se están enfrentando los equipos sanitarios en la provincia congoleña de Ituri, epicentro del brote, y en la vecina región de Kivu: carencias en el rastreo de contactos y seguimiento, inseguridad e insuficiencia de los sistemas de aislamiento, atención y derivación de pacientes.

Ituri concentra el 88% (110) de los casos confirmados. El mayor número de casos confirmados allí se registra en Bunia (37 casos), Rwampara (33 casos), Mongbwalu (20 casos) y Nyankunde (10 casos).

De las 17 muertes entre los casos confirmados en República Democrática del Congo, 10 fueron hombres (nueve mayores de 15 años y uno menor de 15) y siete fueron mujeres (cinco mayores de 15 años y dos menores de 15). A fecha de 27 de mayo, se han registrado 2.635 contactos en las provincias de Ituri y Kivu Norte.

Rolando Gómez, jefe de la Sección de Prensa y Relaciones Externas del Servicio de Información de las Naciones Unidas (UNIS) en Ginebra, avisó que la crisis de violencia es especialmente grave, incluyendo informaciones de 150 civiles muertos solo en la provincia de Ituri durante los últimos días.

En Uganda, Desde la última actualización del 21 de mayo, se han notificado siete casos confirmados adicionales. Hasta ayer se han notificado un total de nueve casos confirmados, incluyendo un fallecimiento.

Hasta el 26 de mayo, se han identificado un total de 436 contactos vinculados a los casos, los cuales se encuentran bajo seguimiento.