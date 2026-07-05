OPEP+ aumenta en otros 188.000 barriles diarios su oferta a partir de agosto

(Foto de ARCHIVO) Economía.- El acuerdo de la OPEP impulsa un 2% el Brent y un 4% el West Texas 26/4/2016 - Europa Press 2018

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Los 7 países de la OPEP+ (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia) decidieron proseguir su política de "compromiso con la estabilidad del mercado" y agregaron 940.000 barriles por día a las cuotas, equivalente a casi el 1% de la demanda global.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado OPEP+ anunció este domingo que incrementará en otros 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para agosto, según un acuerdo alcanzado en su tercera reunión tras la sorprendente decisión anunciada en mayo por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

Al término de su reunión virtual de este domingo, los siete países de la OPEP+ (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia) decidieron proseguir su política de "compromiso con la estabilidad del mercado" en la continuación de unos ajustes al alza agregaron 940.000 barriles por día a las cuotas, equivalente a casi el 1% de la demanda global, desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.

Hasta ahora, esos aumentos han sido teóricos porque la guerra ha bloqueado el estrecho de Ormuz e impedido que los miembros del golfo Pérsico aumentaran las exportaciones y la producción.

Sin embargo, desde la firma del Memorándum de Entendimiento entre Teherán y Washington, los saudíes y sus vecinos han comenzado a restablecer los envíos, ayudando a generar un superávit en mercados asiáticos clave.

Los futuros del petróleo han caído un 43% desde su máximo en tiempos de guerra a cerca de 72 dólares por barril en Londres, y mientras algunos pronosticadores predicen el resurgimiento de un exceso global, la OPEP y sus socios pronto podrían enfrentarse una elección entre restringir la producción o pelear por la participación de mercado: una potencial guerra de precios, según expertos consultados por Bloomberg.

En cualquier caso, todos estos países se han comprometido a "seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado" y han reafirmado la importancia de "adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", incluidos los acordados hace tres años.