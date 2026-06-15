Operación "Black Jack": PDI detiene a 7 personas por diversos delitos económicos

Archivo - Chile.- En prisión preventiva quedaron líderes de banda que traficaba productos del mar - RAUL ZAMORA/ATON CHILE - Archivo

Santiago 16 Jun. (ATON) -

La policía determinó que los imputados pertenecían a una estructura criminal destinada a la creación y utilización de sociedades instrumentales para simular operaciones comerciales y solvencia, emitir facturas falsas, obtener créditos y realizar transacciones fraudulentas.

En un trabajo colaborativo y multidisciplinario de unidades especializadas de la PDI Araucanía junto a la Fiscalía Supraterritorial y Fiscalía Regional, se detuvo a siete personas mayores de edad, por delitos de facilitación de facturas falsas, obtención fraudulenta de créditos bancarios, estafas reiteradas y lavado de activos.

El proceso investigativo Black Jack , nueva arista de la operación Imperio, determinó que los imputados pertenecían a una estructura criminal destinada a la creación y utilización de sociedades instrumentales para simular operaciones comerciales y solvencia, emitir facturas falsas, obtener créditos y realizar transacciones fraudulentas, destinando posteriormente los fondos obtenidos para la adquisición de bienes que registraban a nombre de testaferros o familiares para no ser detectados.

Investigación de más un año, que culminó este fin de semana con la detención de estas personas vinculadas a una asociación delictiva dedicada a la defraudación, lavado de dinero y estafas a empresas, entidades bancarias y particulares. Las aprehensiones fueron desarrolladas en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos , detalló el subprefecto Daniel Araneda Suazo, jefe la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Temuco.

En este contexto, y durante el transcurso de la indagatoria por parte del equipo investigador de la PDI, quedó al descubierto la existencia de una empresa utilizada para la adquisición fraudulenta de maquinaria industrial de alto valor, que era ocultada en diferentes zonas del sur país y cuyo avalúo alcanzaba los 478 millones de pesos.

Uno de los principales imputados conocido como el mentor por los líderes de la Operación Imperio, debido a que participaba en esta estructura criminal en su calidad de contador y socio de los negocios ilícitos de éstos en los que se coordinaban para defraudar a particulares , señaló el Fiscal Enrique Vásquez Inostroza, de la Fiscalía Supraterritorial.

Asimismo, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell indicó desde el 2018, esta persona había desarrollado una forma de defraudaciones en la emisión de facturas ideológicamente falsas que afectaron no solo a entidades bancarias, sino que también al fisco, a raíz del aumento en el crédito fiscal .

El modus operandi de este sujeto consistía en simular empresas con una gran patrimonio y movimientos tributarios que permitieran la obtención de créditos. Esa era una de las formas con las que operaba con los integrantes de la Operación Imperio. No obstante, el imputado en su rol de contador y en la posibilidad de generar empresas de papel que emitían documentación tributaria, cumplía una función relevante en la comercialización de madera sustraída en la provincia de Malleco, generando un aumento de créditos para los que la vendían a sabiendas que producto del delito de robo , profundizó el fiscal regional de La Araucanía.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respectiva audiencia de control, que dictaminó la prisión preventiva para el principal implicado y firma quincenal y arraigo nacional para los otros seis imputados.