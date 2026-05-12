Operación Rey David: 6 mil millones de pesos es el patrimonio de grupo criminal

Santiago, 12 de mayo de 2026. Autoridades entregan antecedentes sobre la Operacion “Rey David”, la cual desarticulo una estructura criminal dedicada a la comision de los delitos de asociacion delictiva, estafas, falsificacion de instrumento publico y - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 13 May. (ATON) -

El comunicador Francisco Kaminski está inserto en la investigación que desarmó a banda que operaba a partir de negocio automotriz.

La Policía de Investigaciones, PDI, y la Fiscalía Sur dieron a conocer los resultados de la denominada "Operación Rey David" y acerca del modus operandi de una organización criminal pesquisada por lavado de activos asociado al narcotráfico, caso en el que está imputado el comunicador Francisco Kaminski.

De acuerdo al jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro Norte de la PDI, Johnny Fica, "la Brigada Antinarcóticos Metropolitana laboró más de un año y medio para detectar a quienes al menos desde 2021 cometían actividades ilícitas basadas en el rubro automotriz".

El grupo suplantaba a personas y también usaba a testaferros y a empresas fachada para acumular un gran patrimonio.

Johnny Fica agregó que "la estructura tenía distintos métodos para funcionar, con empresas de crédito automotriz, suplantando a víctimas para obtener esos créditos. También establecían otros mecanismos mediante contratos en una notaría en particular".

Respecto de los coches incautados, una automotora concretaba compraventas ficticias, y parte del dinero ganado quedaba a nombre de los mismos imputados y de testaferros.

El fiscal Héctor Barros recalcó que Francisco Kaminski está en calidad de imputado en la investigación, y que todavía se está revisando la evidencia incautada.

"Sobre esta persona, solo he de señalar que en nuestro país, cada vez que se lleva adelante una medida intrusiva, esa persona tiene la calidad de imputado", señaló el persecutor acerca del comunicador, a quien se le hizo un registro en su departamento de la comuna de Las Condes por su eventual participación en los hechos, lo que le convierte en un sujeto de interés. Por ello, y dependiendo de los resultados de la pesquisa, incluso podría ser formalizado.

Debido a la "Operación Rey David", el martes 28 de abril fueron detenidas 21 personas, incluyendo al líder y dueño de la automotora. Se allanaron más de 30 domicilios, de forma principal en la Región Metropolitana.

Más de 47 autos fueron incautados y 26 inmuebles de ato precio fueron embargados. Además, se congelaron más de 64 cuentas bancarias.

Las autoridades calculan que el grupo acumuló ganancias por cerca de seis mil milones de pesos.

A nueve de los 21 detenidos se les fijó prisión preventiva, y los delitos en cuestión son asociación criminal, lavado de activos, falsificación de instrumento público y privado, usurpación de identidad y estafa.