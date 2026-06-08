Operación Tokio : BancoEstado aclara que ejecutiva imputada es externa

Santiago 25 de febrero 2025. Imagenes referenciales de bancos en el centro de la comuna de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Entidad bancaria informó en un comunicado sobre la relación que tenía con la persona, quien les prestó servicios desde enero de 2023 a junio de 2026.

A través de un comunicado, el BancoEstado indicó que una trabajadora externa que prestó servicios a la entidad desde enero de 2023 a junio de 2026 es la persona formalizada el domingo luego de ser detenida en el marco de la "Operación Tokio", de lavado de activos de una célula del Tren de Aragua.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, había declarado que "de acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado".

"La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026", dice el texto del BancoEstado.

Y se añade que fueron bloqueados "todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil".

La institución bancaria añadió que está colaborando de manera activa y transparente con la Fiscalía, entregando toda la información necesaria para la investigación.

"Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada, por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal. Esta situación está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad que exige la confianza que millones de chilenas y chilenos depositan en BancoEstado cada día", manifestaron.

El 10° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de 14 imputados por la "Operación Tokio", que reveló un enorme lavado de activos de 78 mil millones de pesos para el Tren de Aragua.