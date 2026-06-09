Santiago, 9 de junio de 2026. Funcionarios de la PDI realizan allanamiento en Sucursal Banco Estado de calle Huerfanos con Morande por la operacion Tokio, en la cual una ejecutiva realizaba operaciones bancarias para lavar dinero del Tren de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

La entidad estatal señaló que el procedimiento no fue un allanamiento, como se informó de forma inicial, y que se desarrolló con total normalidad y con plena colaboración de sus equipos profesionales.

BancoEstado confirmó que la PDI realizó un procedimiento en la sucursal ubicada en Morandé con Paseo Huérfanos, pleno centro de Santiago, relacionado con la Operación Tokio de lavado de activos para el Tren de Aragua.

El procedimiento se efectuó tras conocerse que la venezolana Rossana Magdalena Blanco Blanco prestó servicios al banco como ejecutiva externa, desde enero de 2023 a junio de 2026. La mujer es una de las formalizadas en la Operación Tokio.

Por medio de una declaración pública, BancoEstado precisó que "la diligencia correspondió a una incautación de equipos y no a un allanamiento".

El texto añadió que "respecto del procedimiento de incautación realizado durante esta mañana en dependencias de BancoEstado ubicadas en calle Huérfanos, correspondiente a la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros (persecutor regional Metropolitano Sur), la institución informa que este se desarrolló con total normalidad y con plena colaboración de nuestros equipos profesionales".

Según la entidad, "el procedimiento en cuestión no afectó la continuidad operacional del banco ni la atención de nuestros clientes, manteniéndose el funcionamiento habitual de nuestras sucursales en todo momento".

Por último, el comunicado señaló que "BancoEstado reitera su disposición permanente a colaborar con las autoridades competentes y continuará aportando todos los antecedentes que sean requeridos en el marco de la investigación. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, la transparencia y la continuidad de la atención a nuestros clientes".

La "Operación Tokio" implicó masivos allanamientos, la detención de 19 venezolanos, su formalización y el paso a prisión preventiva de catorce personas. El grupo participó en el lavado de más de $78 mil millones de pesos.