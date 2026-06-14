Operativos preventivos en Metro y barrios de Stgo. dejan cerca de 500 detenidos

Santiago, 28 de mayo de 2026. Carabineros realiza copamiento en estaciones de Metro desde estacion Toesca a Hospital el Pino y patrullajes preventivos en paradero de buses y controles de identidad en las estaciones de metro Santa Rosa y Biobio. Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

Carabineros informó que los servicios extraordinarios desplegados en distintos puntos de Santiago han permitido la incautación de drogas, armas y el retiro de circulación de vehículos con infracciones graves.

Un amplio despliegue preventivo en estaciones de Metro, corredores del transporte público y distintos barrios de la Región Metropolitana ha permitido a Carabineros concretar cerca de 500 detenciones durante lo que va de 2026, además de realizar más de 31 mil controles de identidad y vehiculares.

La estrategia considera la presencia permanente de personal policial en sectores de alta circulación de personas, con el propósito de reforzar la seguridad en horarios de mayor movilidad y prevenir la comisión de delitos en espacios públicos.

El plan contempla servicios extraordinarios antes, durante y después de los horarios punta, con patrullajes y fiscalizaciones en estaciones de Metro, terminales de buses, paraderos y principales ejes de conexión urbana, además de un trabajo coordinado con otras instituciones vinculadas a la seguridad y al transporte.

De acuerdo con el balance entregado por Carabineros, estas acciones han permitido detener a 495 personas, tanto por delitos flagrantes como por mantener órdenes judiciales pendientes, además de efectuar 31.469 controles preventivos.

Los operativos también han permitido incautar drogas, armas de distintos tipos y retirar de circulación una importante cantidad de vehículos que presentaban infracciones graves a la Ley de Tránsito.

El jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, destacó que "estos servicios extraordinarios forman parte de una estrategia integral de prevención y proximidad con la ciudadanía, orientada a mantener un Carabinero visible, accesible, resolutivo y comprometido con la seguridad de las personas ( ) La presencia permanente en los barrios y principales ejes de transporte constituye una señal concreta del esfuerzo institucional por recuperar espacios públicos y fortalecer la confianza de la comunidad".

La institución indicó que el despliegue también se mantiene durante las tardes y noches, especialmente en los horarios de regreso de los usuarios a sus hogares, con el objetivo de reforzar la seguridad en el transporte público y disminuir las oportunidades para la comisión de delitos.

En ese sentido, Cifuentes agregó que "al término de la jornada laboral, el despliegue continúa con especial énfasis en los horarios de retorno a los hogares. La presencia de Carabineros busca brindar mayor protección a quienes utilizan el transporte público durante la tarde y la noche, contribuyendo a reducir oportunidades para la comisión de delitos en puntos críticos y alrededores, entregando una respuesta cercana a las necesidades de la comunidad".