Oposición llama a revocar recortes en Salud y critican megarreforma

Santiago 4 de octubre 2024. El Presidente del Partido Comunista, Carlos Carmona, junto a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martinez; llegan a La Moneda para una nueva reunion del Comite Politico Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

Los presidentes del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista abordaron la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.

Los presidentes del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista abordaron la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.

Tras reunirse con organizaciones de la salud, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, manifestó que tienen "una preocupación no solo respecto de esta megarreforma que evidentemente significa menos recursos para los chilenos y chilenas, lo que también impactará la salud sin duda".

"En lo inmediato, tenemos una preocupación que tiene que ver con el recorte que han sufrido más de 80 hospitales a lo largo de Chile, con cifras bastante importantes, y con una indolencia de parte del ministro de Hacienda, que ha acuñado una máxima que yo creo que es digna de estudio, que es hacer más con menos" , indicó.

Vodanovic recalcó que "todo el sistema de salud está bastante estresado y exigido y es difícil ya con los recursos que existían poder atender las necesidades de la ciudadanía. Y hoy vemos, además, que se someten a un decreto injusto, que rebaja y recorta los recursos tan necesarios para la gente".

"El decreto que rebaja y recorta los recursos en la salud, debe ser retirado o revocado por parte del Gobierno" , expresó la presidenta del PS.

Por su parte, la presidenta del FA, Constanza Martínez, sostuvo que "la mala propuesta de reforma del Gobierno no es simplemente una discusión que cabe dentro de las paredes del Congreso, sino que hoy día mismo está teniendo efectos y consecuencias concretas en el servicio que se puede otorgar a las personas, en la capacidad que tienen los trabajadores de la salud para dar abasto a una situación que ya era compleja antes de la propuesta de recortes hoy día se plantea de forma mucho más brutal".

"Estas no son cifras aisladas, son pacientes, son familias que hoy día van a ver afectada diariamente su acceso a la salud producto de una decisión imprudente y muy ideológica que está teniendo este Gobierno", precisó.

Martínez enfatizó que "no puede ser que al mismo tiempo que el ministro Alvarado plantea la necesidad de que haya diálogo con la oposición, el propio Gobierno sea incapaz de responder no solo a nosotros como oposición, sino al Consejo Fiscal Autónomo, al Fondo Monetario Internacional y también a actores de su propio conglomerado".

Posteriormente, el presidente del PC, Lautaro Carmona, aseguró que manifestarse sobre la idea de legislar tiene dos partes: el gobierno que se propone a toda costa que sea aprobada y quienes creemos que es un proyecto que sería mucho más eficaz, eficiente, más claro, más directo, si tuviera, digamos, un debate por separado de los temas que contiene .

"Yo invito a que sin poner prevenciones y obligaciones por adelantado, usando todos los recursos que tiene el curso del debate legislativo, el Gobierno de verdad se disponga y pruebe y va a demostrarle a la oposición que está en condiciones de ir a una conversación. Pero una conversación donde todos los temas están en debate, incluyendo la idea de legislar", subrayó Carmona.