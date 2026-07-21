Oposición llevará megarreforma al TC tras aprobación: "No nos rendiremos"

Valparaiso, 21 de julio 2026 Diputados de oposicion en la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

Bancadas de partidos contrarios al Gobierno cuestionaron los efectos tributarios de la iniciativa y acusaron al ejecutivo de priorizar una rebaja de impuestos para los sectores de mayores ingresos en medio de la emergencia que enfrenta el país.

Las bancadas de partidos de la oposición (PS-PPD-PL-DC-FA-PC y FRVS) anunciaron una ofensiva ante el Tribunal Constitucional luego de la aprobación de la megarreforma, acusando al Gobierno de priorizar una rebaja tributaria para los sectores más ricos en medio de la emergencia que afecta al país.

"No nos vamos a rendir, vamos directo al Tribunal Constitucional porque se ha aprobado la megarreforma de los súper ricos , aseguró en un punto de prensa masivo en el congreso el diputado independiente PPD, Jaime Araya.

Y agregó que Chile no está en condiciones de hipotecar el futuro de nuestro país. Hay gente que está sufriendo y, bueno el Gobierno preocupado de darle más plata a los que más tienen y de precarizar las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras, la gente de clase media, de la gente de menores recursos. Esto no tiene ninguna lógica .

La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniel Serrano, en tanto, comentó que lamentablemente Chile, en la emergencia climática que vive hoy, acaba de quedar al descampado, porque para este Gobierno la prioridad era aprobar su megarreforma .

Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay que hacer la advertencia, todavía queda una posibilidad de revertir esta mala reforma para Chile, y mientras hoy día el Gobierno, en vez de estar concentrado en la emergencia, está acá defendiéndole el a los más ricos. El Gobierno que se denominó de la emergencia solamente le urge salvarle el bolsillo a quienes más tienen, y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal", añadió Serrano.

El diputado socialista Daniel Manouchehri apuntó al Presidente Kast: Usted va a ser el responsable de que este país aumente su déficit fiscal, que aumente la deuda pública y que se generen recortes sociales , aseguró.

Y luego agregó que su proyecto no genera ni un empleo más en este país. Su proyecto, señor ministro Quiroz, lo que va a hacer con este país es llevarlo a un estancamiento y a un desastre fiscal. Y lo más grave es que hoy día se le hace una transferencia de 3.000 millones de dólares a los más ricos .

Y cuando mañana vengamos a exigirle los recursos para reconstruir Coquimbo, Atacama y las zonas afectadas, usted va a decir que no hay plata, usted va a decir que no hay dinero y le va a echar la culpa al gobierno anterior, cuando lo que usted está haciendo es hoy día hipotecar el futuro de nuestro país", aseguró.

Nosotros esperamos que una de las buenas normas que logramos, pese a lo que usted, señor ministro Quiroz, quería impedir, que logramos meter en este proyecto de ley, que es el olvido financiero, que hoy día ha sido aprobado por este Congreso, pese a usted, señor ministro Quiroz, una norma que va a permitir que toda la gente que tiene registro de deudas que ya no son cobrables hace 5, 10, 15, 20 años, puedan tener una segunda oportunidad".

Raúl Leiva, jefe de bancada de los socialistas, explicó que "toda la oposición en la Cámara de Diputados hemos suscrito un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que analice la constitucionalidad de temas tributarios como la invariabilidad y la reforma que se realiza a través de este proyecto de ley al sistema de evaluación de impacto ambiental".

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, aseguró que "ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenía José Antonio Kast respecto a seguridad, empleo, inmigración, era simplemente un caballo de Troya para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa, reducirle los impuestos a los más ricos".

Esto es aún más evidente cuando, en medio de una emergencia nacional, se sigue una discusión en la que no han escuchado absolutamente a nadie. El Gobierno ya tomó una decisión, privilegiar y llenar los bolsillos de quienes más tienen en desmedro del 99% de Chile", añadió la líder del FA.

Finalmente, su compañero de partido, el diputado Jorge Brito, lamentó que "avanza la megarreforma, pero logramos comisión mixta. Mientras Quiroz beneficia a los súper ricos, deja un déficit para todos los años de Kast y abre puerta a recortar hospitales y escuelas. En plena emergencia, atacan al municipalismo. Daremos la pelea para corregir lo peor".