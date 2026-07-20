Oposición prepara 3 requerimientos al Tribunal Constitucional por megarreforma

Santiago, 20 de julio de 2026. Se reunen las y los presidentes, secretarios generales, jefes de bancada y abogados constitucionalistas de los partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

Tras una reunión entre dirigentes y parlamentarios, los partidos contrarios al Gobierno anunciaron tres requerimientos que apuntan a normas tributarias y medioambientales de la Ley de Reconstrucción.

Tras una reunión realizada en la sede del Partido Socialista, los partidos de oposición anunciaron este lunes que presentarán tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra artículos de la megarreforma, cuestionando normas sobre invariabilidad tributaria y materias medioambientales.

Ya están también avanzados los escritos, las presentaciones que tienen que ver con finalmente hacerle presente a este tribunal que esta reforma es una mala reforma desde el punto de vista constitucional , aseguró la senadora (PS) Paulina Vodanovic tras la reunión de los presidentes, secretarios generales, jefes de bancada y abogados constitucionalistas de los partidos de oposición.

Y explicó Vodanovic que esto no tiene que ver con una apreciación política sino más bien con el cumplimiento de nuestra Constitución .

El presidente del PPD, Raúl Soto, en tanto, comentó que estamos ad-portas de presentar entre hoy día y mañana tres requerimientos al Tribunal Constitucional. Uno por la Cámara de Diputados y Diputadas y dos por el Senado de la República, tanto por los aspectos tributarios como también medioambientales .

En esto vamos a actuar absolutamente unidos con el respaldo de los abogados y de los parlamentarios de toda la oposición acá presente , agregó.

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, por su parte señaló que queremos solamente reafirmar la convicción y informarle también y entregarle con mucha claridad a la ciudadanía la convicción de que la presentación, el requerimiento que se va a hacer al Tribunal Constitucional tiene como único objetivo para la oposición proteger a las familias de nuestro país, a las familias trabajadoras, a todos quienes hoy día lo están pasando mal .

Es precisamente para ellos y por ellos que estamos haciendo esta presentación y este requerimiento al Tribunal Constitucional , aseguró la líder comunista.