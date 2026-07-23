Organismo electoral chileno fue el mejor evaluado de América Latina

Valparaiso, 14 de diciembre 2025 Segunda votacion presidencial 2025 en la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

En el Informe Global de Integridad Electoral, elaborado por el Electoral Integrity Project (EIP), Chile destacó con 96 puntos en la evaluación de organismos de administración electoral.

En el Informe Global de Integridad Electoral, elaborado por el Electoral Integrity Project (EIP), Chile destacó con 96 puntos en la evaluación de organismos de administración electoral.

El Servel destacó que los datos presentan a Chile como el país latinoamericano con un organismo electoral mejor evaluado, y en tercer lugar a nivel mundial (junto con Portugal y tras Canadá, con 98 puntos, y Dinamarca, con 97).

Nos llena de orgullo este reconocimiento internacional a la integridad de la gestión del Servicio Electoral, que es fruto del compromiso y profesionalismo de todas y todos quienes lo integran. Hemos desarrollado una labor ardua y estamos en permanente análisis, enfocados en la mejora continua de nuestros procesos, en miras al próximo ciclo electoral , manifestó la presidenta del del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa.

Los resultados generales del estudio posicionan a Chile como el país de América con el mejor Índice de Integridad Electoral, junto con Costa Rica (ambos países con 81 puntos), y se ubica entre los siete países mejor evaluados a nivel mundial.

A nivel global, el ranking 2025 sitúa a Suecia en el primer lugar, seguida por Dinamarca, Islandia, Finlandia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Chile, Costa Rica, Letonia y Portugal, consolidando al país dentro del grupo de las democracias con mejor desempeño electoral.

El estudio también destaca a Chile entre las cinco elecciones con mayor integridad electoral de 2025, junto con Noruega, Países Bajos, Portugal y Canadá.

El informe señala que el promedio mundial de integridad electoral se mantuvo estable durante 2025, sin registrar tendencias estadísticas significativas de mejora o deterioro respecto de años anteriores. Asimismo, destaca que ejemplos de alta integridad electoral pueden encontrarse en todas las regiones del mundo, aunque persisten importantes diferencias entre países.

El Electoral Integrity Project define la integridad electoral como el conjunto de principios que garantizan procesos electorales capaces de fortalecer la democracia y empoderar a la ciudadanía. Su evaluación considera todo el ciclo electoral, desde el marco legal y la administración de las elecciones hasta el financiamiento y la cobertura de campañas, la votación, el escrutinio y la resolución de controversias.

El Informe Global de Integridad Electoral 2025 incorpora la evaluación de 41 elecciones nacionales celebradas en 41 países durante el último año y forma parte de una serie de mediciones desarrolladas desde 2012 por el Electoral Integrity Project, iniciativa académica independiente dedicada al análisis comparado de la calidad de las elecciones en el mundo.

Chile se ha mantenido de forma consistente entre los países con mayor integridad electoral de América según esta medición, manteniendo alrededor de 80 puntos durante los últimos ciclos electorales, lo que refleja una percepción de elecciones con alta integridad y procedimientos electorales sólidos.

El Servel resalta que la ubicación alcanzada por Chile en esta última medición internacional constituye un reconocimiento al fortalecimiento de sus procesos electorales y al trabajo desarrollado para garantizar elecciones transparentes, confiables y ajustadas a los principios democráticos.