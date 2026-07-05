Orrego pide plan para generar empleo y cuestiona falta de diálogo con Minvu

Santiago, 23 de junio 2026. El gobernador de Santiago, junto al vicepresidente de la Asociacion Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Isla de Maipo, el director regional de Senapred Metropolitana, y alcaldes de la Region Metropolitana, encabeza - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El gobernador de la Región Metropolitana explicó que en su reunión con el ministro de Hacienda se analizaron medidas para agilizar proyectos de inversión y fortalecer la generación de empleo, descartando que se abordara la megarreforma.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que la reunión que sostuvo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estuvo centrada en iniciativas para impulsar la inversión y el empleo, descartando que durante el encuentro se abordara la denominada megarreforma que actualmente se discute en el Congreso.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la conmemoración de los 208 años de la Alameda, donde la autoridad regional explicó que la principal preocupación planteada al Ejecutivo fue la necesidad de acelerar proyectos de inversión que permitan enfrentar el actual escenario laboral.

"La verdad que no se habló de la megarreforma. Es un proyecto de ley que está en el Congreso, pero el mismo Gobierno ha reconocido que sus efectos, en el caso de existir, van a ser en el largo plazo", afirmó.

Orrego sostuvo que el desafío inmediato es generar puestos de trabajo mediante iniciativas que puedan ejecutarse en un plazo acotado.

"Hoy día tenemos un 10% de los chilenos que está sin pega. Y lo que se requiere hoy día es inyectar recursos, no de cualquier manera, de manera rápida, en proyectos de inversión que mejoren la ciudad y generen empleo", señaló.

Según explicó, durante la reunión con el ministro de Hacienda también se discutió la posibilidad de flexibilizar algunos procesos administrativos para acelerar la aprobación de proyectos impulsados por los gobiernos regionales.

Asimismo, planteó la implementación de un plan especial de empleo en las regiones a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), instrumento que financia proyectos comunales de rápida ejecución.

"Estamos en un momento en que tenemos que recuperar la ciudad para hacerla más segura y también hay que generar empleo. Qué mejor que invertir en estos proyectos que son en todas las comunas, de manera rápida y transformando el espacio público en canchas, paseos peatonales y plazas", sostuvo.

El gobernador indicó que el Ejecutivo manifestó disposición para analizar la propuesta presentada.

Durante la actividad, Orrego también fue consultado por la relación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en torno a proyectos como la ciclovía de la Alameda y el desarrollo del Cerro Chena.

En ese contexto, afirmó que, a diferencia de otros ministerios, no ha logrado concretar reuniones con el titular de la cartera.

"Lamentablemente no todos los ministros entienden de igual manera el llamado del Presidente al diálogo. Cuando el Presidente de la República dice que cree en el diálogo, que es importante reunirse, uno esperaría que todos los ministros practiquen lo que el Presidente dice", manifestó.

El gobernador agregó que sí ha sostenido encuentros con otras autoridades del Ejecutivo, entre ellas la ministra de Medio Ambiente y los ministros de Transportes y de la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, aseguró que sus solicitudes para reunirse con el ministro de Vivienda aún no han tenido una respuesta favorable. "Lamentablemente nuestras más de 10 solicitudes de entrevista con el ministro de Vivienda todavía no han sido respondidas afirmativamente", concluyó.