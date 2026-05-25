Valparaiso, 13 de enero 2026 Punto de prensa del presidente del Senado Manuel Jose Ossandon Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

El senador de Renovación Nacional se mostró optimista sobre el futuro del plan de reconstrucción nacional en la Cámara Alta y criticó la indicación del Gobierno para solicitar información de migrantes con procedimientos migratorios en tramitación a recintos de salud y educacionales.

José Manuel Ossandón, senador de Renovación Nacional, se mostró optimista en que el proyecto de reconstrucción nacional sea votado positivamente en el Senado, pues argumentó que la Cámara Alta es mucho más razonable , pese a los mensajes negativos que se han entregado desde la oposición.

El Senado, indistintamente de las cuñas que dan hacia la prensa, es mucho más razonable y lo que yo he escuchado en los pasillos es que claramente todos saben que aquí hay que hacer modificaciones importantes. Por lo tanto, no creo que pase eso , aseguró Ossandón en entrevista con La Tercera ante la consulta de si se podría rechazar la idea de legislar.

Para el senador sería inconveniente que el ejecutivo converse con la oposición restringiendo ciertos temas: Sería un error, porque si ellos ponen líneas rojas va a hacer que el Gobierno se ponga de acuerdo para que les pase la máquina. Y lo importante es que el Gobierno no pase la máquina y esto sea un acuerdo grande , añadió.

Si la oposición toma una actitud mala, de esa negación de la sal y el agua, ya bueno, ahí hay que actuar en la misma. Esperemos que no sea así. Una cosa es en la previa, que todos hablan a la prensa, les hablan a sus públicos. Otra cosa es que sienten a conversar como normalmente se hace en el Senado , comentó Ossandón.

Consultado acerca de si da lo mismo ganar por un voto o conseguir un acuerdo amplio, respondió que a mí me preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto, porque esta es una megarreforma para el futuro de Chile .

El exalcalde de Puente Alto se mostró contrario a la indicación que obliga a estamentos de salud y educación a entregar datos de migrantes irregulares.

Yo en eso me voy a meter. No estoy de acuerdo en eso. Yo he estado trabajando fuerte con el Gobierno y tengo una opinión distinta en algunas cosas. Respeto lo que ellos plantean, porque ellos dijeron algo en campaña, pero yo creo que aquí, primero, hay que diferenciar las nacionalidades , añadió.

Y agregó sobre lo mismo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay un proyecto que puede transformar el ingreso irregular a Chile en un delito y podría encontrarte con la sorpresa que tendrías que meter a la cárcel a 150 mil personas, que no hay cárceles para eso. Por lo tanto, te estás pegando un tiro en los pies .