Ossandón propone "pausa de hidratación" al oficialismo para superar tensiones

Archivo - Chile.- Ossandón confía en que el Senado "es más razonable" y no descartará megarreforma - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE - Archivo

Santiago 6 Jul. (ATON) -

"Yo les recomendaría a mis colegas que hagamos una pausa como la del mundial, un "cooling break", dijo. A su juicio, "las peleas chicas le están haciendo mucho daño al Gobierno" y responden, en varios casos, a "pequeñas estrategias personales".

El senador Manuel José Ossandón propuso al oficialismo un "cooling break", o pausa de hidratación como en el mundial de fútbol, para aliviar las tensiones del sector tras los descalificativos de "derechita cobarde" por la fallida acusación constitucional contra Nicolás Grau.

En entrevista con radio Pauta, el parlamentario de Renovación Nacional se refirió al clima político actual y a las tensiones en el oficialismo, señalando que se trata de "peleas tontas" y que es necesario hacer una "pausa de hidratación".

"En el fondo todas estas peleas son tontas de nuestro sector. A los que están metidos en esto, hagamos una pausa de hidratación, como la del mundial. Paremos para respirar y recuperar al país", dijo.

"Yo les recomendaría a mis colegas que hagamos una pausa como la del mundial, un "cooling break", insistió. A su juicio, "las peleas chicas le están haciendo mucho daño al Gobierno y responden, en varios casos, a pequeñas estrategias personales".

En esa línea, sostuvo que el Presidente José Antonio Kast debe asumir un rol más activo para ordenar a su coalición. "El Presidente tiene que ponerse firme una vez por todas y decir: Este es el camino, vamos para allá", recalcó.

Acerca de la megarreforma, que comenzó a ser tramitada en particular en el Senado, si bien afirmó que el proyecto debe aprobarse incluso si logra el respaldo mínimo, insistió en que el Gobierno no debe renunciar a buscar acuerdos más amplios.

"Si se gana por un voto, se gana por un voto", sostuvo, aunque agregó que "muchísimo mejor hacer todos los esfuerzos para ganar por más votos".

En ese contexto, dirigió un mensaje al ministro de Hacienda, Nicolás Quiroz, a quien llamó a compatibilizar la visión técnica con la negociación parlamentaria.

"Tiene que entender que está en el Senado de la República, en el Parlamento, y que aquí hay que ceder", afirmó. No obstante, respaldó que el Ejecutivo mantenga el corazón de la iniciativa: "Le compro al ministro Quiroz que la esencia de su proyecto no es negociable". Sin embargo, añadió que "los acuerdos se hacen cediendo".