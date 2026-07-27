Ossandón (RN) y eventual falso positivo de Rodríguez: "Debe volver a su puesto"

Valparaiso, 3 de noviembre 2025 Punto de prensa la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

La diputada RN Ximena Ossandón cuestionó la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y afirmó que, si la contramuestra descarta el primer resultado del test de drogas, el Gobierno debería restituirlo en su cargo.

Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara de Diputados, cuestionó la decisión del Gobierno de aceptar la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo y aseguró que si la contramuestra sale negativa debería volver a su mismo cargo

Lo dijimos en su minuto, de salir negativo tendría que volver incluso a su mismo puesto. Tienen que claramente devolverlo, yo diría no a otro lugar del Gobierno, sino al cargo que estaba, porque en el caso que al final fuese falso positivo o no, esa persona igual está dañada", aseguró la diputada en entrevista con Radio Pauta.

Y aseguró que es necesario hacer justicia: ¿Por qué, ¿Quiénes andan buscando después cuál fue el resultado? Tú quedaste como el que te drogaste", justificó.

La diputada también abordó la salida de Rodríguez del cargo y planteó sus reparos frente a la determinación tomada por el Gobierno: Es extraño tomar una decisión tan drástica en vez de ponerlo hacia el lado y esperar la contramuestra".

En la entrevista Ossandón también abordó el escenario político tras la aprobación de la megareforma económica. Reconoció que existe un ambiente de pesimismo entre la ciudadanía y sostuvo que ahora el principal desafío del Gobierno será explicar de manera simple cómo esa iniciativa beneficiará a las familias , ya que sus efectos no serán inmediatos.

Según la diputada, el Ejecutivo debe complementar la reforma con medidas concretas de apoyo para la clase media y los sectores más vulnerables .

Y afirmó que la ciudadanía espera respuestas frente al actual escenario económico y que el Gobierno deberá demostrar que la reforma se traducirá en mejoras reales para las personas .

También llamó al Gobierno a evitar un segundo bencinazo , ya que las familias esperan respuestas concretas para enfrentar el aumento del costo de la vida y no solo explicaciones sobre la situación económica del país .

Por último, la vicepresidenta de la Cámara se refirió al proyecto sobre latidos fetales y admitió que firmó la iniciativa sin revisar íntegramente su contenido. Más allá del debate legislativo, el Estado debe fortalecer las redes de apoyo para las mujeres que enfrentan embarazos complejos, de manera que cuenten con alternativas reales antes de tomar una decisión , aseguró.