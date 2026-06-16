Ossandón por Sala Cuna Universal: "Todos tenemos que tratar de poner algo"

Santiago, 15 de junio de 2026. Imagenes referenciales de Sala Cuna. Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

La diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, abordó la indicación del Gobierno que plantea recortar parte de la cotización del seguro de cesantía para financiar el proyecto de Sala Cuna Universal.

La diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, abordó la indicación del Gobierno que plantea recortar parte de la cotización empresarial del seguro de cesantía para financiar el proyecto de Sala Cuna Universal.

En conversación con Agricultura, Ossandón afirmó que "dado el costo de emplear hoy día y de crear empleo, la idea es no tocar a los empleadores porque ya están las 40 horas y está la reforma de pensiones"

"La gente tiene que entender que aquí hay un tema magno, un tema país general, porque si no se hace esto luego, más allá de que hoy día tenemos cifras sobre el 10% en desempleo femenino, también tenemos niños que requieren educación de calidad inicial", indicó.

La parlamentaria señaló que "aquí todos tenemos que tratar de poner algo, porque esto no es un tema solo para que las mujeres trabajen. Aquí están los niños, que son los principales. Está el futuro de nuestra economía también, que es muy importante y que no existe nadie que no se vaya a ver afectado, porque si no vas a ser tú, vas a ser tu hijo, y si no, va a ser tu nieto".

Hay que cambiar a una mirada bastante más generosa y ver cómo solucionamos ahora, porque normalmente en Chile, llegamos siempre tarde a todos estos problemas. Entonces no podemos estar tratando de cambiar la natalidad cuando la pirámide está invertida", añadió.

Ossandón recalcó que "el llamado es a eso. O sea, ¿Cuánto pongo yo? Y reconozcamos que el gobierno está metiéndose la mano al bolsillo, pone $10.000 millones los dos primeros años y después se hace cargo de si efectivamente le falta plata al fondo".

Yo creo que el gobierno sí está siendo muy responsable y diciendo por dónde podemos financiar esto, dado que esto es una necesidad, pero tenemos una situación económica más que compleja y lo que no podemos es seguir destruyendo empleo , aseguró.