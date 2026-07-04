Osvaldo Andrade: Oposición necesita un primus inter pares que la conduzca"

Santiago, 3 de febrero de 2023. El Partido Socialista realiza reunión de Comisión Política. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El extimonel socialista sostuvo que su partido debe abandonar el papel de simple articulador entre las fuerzas opositoras y transformarse en un referente político.

El exministro y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, aseguró que el principal desafío de su colectividad es redefinir su identidad y asumir un rol de conducción dentro de la oposición.

En entrevista con La Tercera, Andrade explicó que el Congreso del PS corresponde a un mandato de la dirección del partido de hace bastante tiempo, que intenta actualizar los principios básicos del socialismo en este siglo. No es un momento de evaluación crítica del partido, de logros y malos momentos. Es un momento en que nos hemos hecho la pregunta básica de qué es ser socialista .

Sobre el escenario político, Andrade sostuvo que el PS debe abandonar su papel de simple articulador entre las fuerzas opositoras y transformarse en un referente político.

El PS no puede seguir asumiendo ser un factor sólo de articulación, debe pasar a ser un partido de conducción ( ) la oposición necesita un primus inter pares, que conduzca al sector y no solo que facilite el diálogo, sino que dé una cierta orientación", agregó el exministro.

El exdirigente también fue crítico con la forma en que, a su juicio, ha actuado el gobierno del Presidente José Antonio Kast y aseguró que existe "un cierto nivel de dogmatismo".

"No es fácil ser oposición constructiva, porque uno no encuentra en el gobierno una disposición a escuchar y llegar a algunos acuerdos", afirmó, argumentando que ese contexto dificulta una relación colaborativa entre oficialismo y oposición .

Consultado por el gabinete de Kast, Andrade aseguró que este gobierno tiene un solo ministro: se llama Quiroz, y el resto son acompañantes. Lo digo con el afecto que les puedo tener a algunos de ellos. Él es el dueño del proyecto más relevante del gobierno. Y ha dicho que no va a aceptar nada que lo desnaturalice