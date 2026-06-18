OTAN acuerda reforzar disuasión nuclear y EEUU exige que vuelva a "línea dura"

Misil táctico de corto alcance lanzado por Corea del Norte PRENSA OFICIAL DE COREA DEL NORTE (Foto de ARCHIVO) 17/1/2022 Europa Press via Aton Chile - PRENSA OFICIAL DE COREA DEL NORTE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El Grupo de Planificación Nuclear (NPG) del pacto acordó modernizar sus capacidades y fortalecer su planificación nuclear. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reclamó que la OTAN vuelva a convertirse en una "alianza militar de línea dura".

El Grupo de Planificación Nuclear (NPG) de la OTAN ha acordado este jueves modernizar sus capacidades y fortalecer su planificación nuclear para seguir reforzando su disuasión ante coacciones y agresiones.

"Los ministros del NPG recordaron que las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza siguen siendo la garantía suprema de la seguridad de los aliados y constituyen la base de la arquitectura de disuasión ampliada de la OTAN", ha indicado la alianza sobre la reunión mantenida este jueves en los cuarteles generales de Bruselas coincidiendo con la reunión de ministros de Defensa.

En este sentido, los miembros de la OTAN, a excepción de Francia que no participa en este grupo y sigue su propia doctrina nuclear, "acordaron seguir reforzando la misión de disuasión nuclear de la OTAN mediante la modernización de sus capacidades nucleares, el fortalecimiento de su capacidad de planificación nuclear y la adaptación necesaria para alcanzar sus intereses de seguridad".

En todo caso, aseguran que el bloque militar mantiene una postura nuclear "segura, protegida, eficaz y creíble" que se centra en "preservar la paz, prevenir la coacción y disuadir la agresión".

De esta forma, los aliados de la OTAN reafirmaron su compromiso duradero de "compartir las responsabilidades, los riesgos y las cargas de la defensa colectiva", incidiendo en la necesidad de invertir en recursos, capacidades y fuerzas necesarias para cumplir la misión nuclear de la OTAN.

El NPG, el órgano de mayor rango responsable de la disuasión nuclear de la OTAN, constituye un foro de consulta y toma de decisiones sobre todas las cuestiones relacionadas con la disuasión nuclear, incluidas la política nuclear, la doctrina, la planificación, la disposición de las fuerzas, las capacidades y los ejercicios.

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas para preparar la cumbre de líderes que tendrá lugar los días 7 y 8 de julio en la capital turca, Ankara, en un momento en el que los aliados europeos debaten cómo suplir el vacío que dejará Estados Unidos cuando reajuste las capacidades que tiene asignadas al continente.

EEUU EXIGE OTAN DE LÍNEA DURA

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha reclamado este jueves que la OTAN vuelva a convertirse en una "alianza militar de línea dura" dotada de capacidades reales de disuasión y capaz de asumir la defensa convencional de Europa.

También ha advertido que Washington será "franco, tanto en privado como en público," a la hora de señalar a los aliados que todavía "necesitan hacer más" en materia de gasto.

A su llegada a la reunión de ministros de Defensa que tiene lugar este jueves Bruselas, el jefe del Pentágono ha enmarcado el actual reajuste de las capacidades estadounidenses en la necesidad de desplegar una 'OTAN 3.0', reconociendo que, "tras la Guerra Fría", "la Alianza necesita volver a ser una alianza militar de línea dura".

Luego de felicitar al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por animar a los aliados europeos a "asumir el liderazgo en la defensa convencional" del Viejo Continente, ha recordado el compromiso de los 32 Estados miembros para elevar la inversión en defensa hasta el 5% de sus respectivos PIB.

"Muchos países los están cumpliendo, algunos todavía necesitan hacer más, y seremos francos al respecto, tanto en privado como en público. Creo que eso es importante, ser honesto con los amigos, asegurarse de que puedan estar a la altura", ha añadido, avisando que de la Administración Trump fiscalizará el cumplimiento de los compromisos de inversión de cada país.