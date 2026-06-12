Otra renuncia de seremi, ahora salió el de Salud de la Región del Ñuble

Santiago, 02 de Enero 2026. Fachada del Ministerio de Salud, luego de la polemica que involucra a la Ministra de Salud Ximena Aguilera al revelarse que su madre fue operada con un cupo para otro paciente el cual fallecio Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin

Santiago 12 Jun. (ATON) -

De esta manera ya son 20 los seremis del gobierno de José Antonio Kast que renunciaron, no pudieron asumir o tuvieron sus decretos retirados en los primeros 92 días.

La ministra de Salud (s), Alejandra Pizarro, solicitó la renuncia al secretario ministerial de Salud de la Región de Ñuble, Jorge Carrillo. No se expresaron los motivos de la decisión.

En un comunicado, el Minsal "le agradece su trabajo durante estos meses e informa que desde hoy viernes 12 de junio, asumirá como seremi de Salud subrogante Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi".

De esta manera ya son 20 los seremis del gobierno de José Antonio Kast que renunciaron, no pudieron asumir o tuvieron sus decretos retirados en los primeros 92 días.

Se trata del peor récord de partida de un gobierno desde el retorno a la democracia en 1990. El último en renunciar fue Diego Muñoz Urbina, seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá.