Otros cuatro muertos en dos días por brote de ébola en República del Congo

(Foto de ARCHIVO) Trabajador sanitario durante el brote de ébola en República Democrática del Congo REMITIDA / HANDOUT por MSF/CARL THEUNIS - MSF/CARL THEUNIS

Santiago 7 Jun. (ATON) -

En total, la RDC ha confirmado 86 muertos y 488 casos confirmados, de los cuales 267 son pacientes que se encuentran "hospitalizados o en aislamiento".

El Ministerio de Salud de República Democrática del Congo confirmó cuatro nuevos fallecidos y 36 casos más de ébola desde el viernes al sábado, de acuerdo con las últimas cifras actualizadas hoy en relación al brote que está sacudiendo el norte y el noreste del país.

En total, RDC ha confirmado 86 muertos y 488 casos confirmados, de los cuales 267 son pacientes que se encuentran "hospitalizados o en aislamiento".

La tasa de seguimiento de contactos ha aumentado hasta el 67,2% pero sigue preocupando su elevada tasa de letalidad: un 17,6% de los contagios acaban sucumbiendo a la cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna de momento y que se ha cobrado la vida de otras dos personas en Uganda.

La violencia en la región y los constantes desplazamientos que provoca a través de demasiados pasos como para vigilar todos supone que, incluso semanas después de la declaración del brote, los especialistas todavía no han conseguido hacerse una idea de su magnitud.

De hecho, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) avisaron este pasado viernes de que el brote podría alcanzar cifras nunca vistas desde la epidemia de ébola que asoló África Occidental desde 2014 a 2016 con más de 11.000 muertos a sus espaldas.