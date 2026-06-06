Otros dos menores quedaron en internación provisoria por "turbazo" a Aróstica

Santiago, 22 de mayo de 2026. Turbazo a la casa del Ex Presidente del Tribunal Constitucional Ivan Arostica ubicado en Calle Gaspar Banda en San Miguel termina con un enfrentamiento a tiros con resultado de un delincuente muerto y 6 detenidos, ademas de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

La Fiscalía Metropolitana Sur los formalizó por robo con homicidio frustrado y el tribunal decretó su encierro por peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo el plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la internación provisoria de otros dos menores detenidos por el violento "turbazo" cometido en la noche del 21 de mayo pasado, en la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

La Fiscalía Metropolitana Sur los formalizó por robo con homicidio frustrado y el tribunal decretó su encierro por peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo el plazo de 120 días para el cierre de la investigación. Por estos hechos, otros tres menores y un adulto de 19 ya están privados de libertad.

Sobre los nuevos imputados, el fiscal José Manuel Mac-Namara informó que "ambos tienen antecedentes, condenas anteriores como adolescentes y además causas vigentes".

El "tubazo" ocurrió alrededor de las 21:30 horas en el inmueble de la familia de Aróstica, ubicada en el sector de calle Gaspar Banda con Arcángel, comuna de San Miguel, hasta donde llegó la banda de sujetos armados que ingresó violentamente.

Aróstica, de 69 años, coleccionista de armas, se encontraba junto a su esposa y uno de sus hijos al momento de los hechos. Ambos hicieron uso de las armas inscritas e hirieron a un delincuente que murió en el lugar.

Seguridad municipal atrapó a parte de la banda en la misma casa, mientras que dos mujeres fueron detenidas cuando intentaron sacar a un herido desde una ambulancia. Ambas fueron formalizadas por encubrimiento y quedaron con las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.