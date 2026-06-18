Oyarzo por niños haitianos:"Hay funcionarios públicos involucrados y un negocio"

Santiago 16 de enero 2025. Los diputados , Camila Musante, Daniel Melo, Jaime Araya, Cristian y Ruben Oyarzo entregan carta en La Moneda, donde solicitan que se revierta el recorte presupuestario al Ministerio Público, ya que -a su juicio- “significaría - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El exdiputado Rubén Oyarzo, uno de los primeros denunciantes, afirmó que "esto viene pasando de mucho tiempo y lamentablemente nadie hizo nada. Y aquí el Estado de Chile falló, porque se cometieron irregularidades".

El exdiputado Rubén Oyarzo, uno de los primeros denunciantes, se refirió al caso de los niños haitianos que llegaron en un vuelo chárter al país y que se desconoce su paradero.

En conversación con Agricultura, Oyarzo relató que "todo parte en abril del 2025, cuando saltó la noticia de que estaban llegando diez vuelos chárter, muchos con niños, que venían sin sus padres o incluso que viajaban solos a Chile por la famosa reunificación familiar".

"Yo en ese entonces hice una sesión especial como diputado presidente de la Comisión de Gobierno Interior, citando al ministro del Interior de ese entonces, que era Álvaro Elizalde, y al director de Migraciones, Luis Thayer", añadió.

En esta línea, indicó que "en ese entonces levantamos este tema, pero las respuestas fueron las mismas que escuchamos el día de ayer en el Senado de las instituciones. Fue la PDI, fue el ministro, fue el director, y que estaba todo normal".

El exparlamentario señaló que "me empezaron a seguir llegando denuncias de que seguían llegando vuelos chárter, con menor frecuencia que en abril, pero también con muchos niños, más de 100 niños por chárter. Por eso yo digo que la cifra queda corta cuando hablan de 200 niños, es muchísimo más el número".

Oyarzo comentó que le pidió a la asociación de funcionarios de la DGAC que le avisaran cuando llegara un nuevo vuelo. "Ellos me avisan que el 15 de octubre a las 02:30 am llegaba un chárter de Caribbean Sur desde Puerto Príncipe con niños. Yo voy in situ al aeropuerto a fiscalizar ese vuelo y se vio muchas irregularidades", precisó.

Desde abril que yo partí con este tema, hasta octubre que fui in situ a fiscalizar el aeropuerto, decían que todo era normal y que todo estaba correcto , subrayó, añadiendo que "decían que es normal que la nómina de pasajeros no sea lo mismo del vuelo, o que vengan con estos documentos que son fotocopias o escritos a lápiz pasta. Eso me llamó mucho la atención".

El exdiputado manifestó que "yo tengo entendido que esto viene pasando de mucho tiempo y lamentablemente nadie hizo nada. Y aquí el Estado de Chile falló, porque se cometieron irregularidades".

Junto con ello, acusó que "no me cabe duda de que acá hay funcionarios públicos involucrados, que hay un negocio. La justicia tendrá que determinar cuáles son los delitos y qué pasa con estos niños. Yo no tengo ninguna duda de que aquí hay corrupción".

Si se logra saber que hay corrupción, que hay delitos, estamos frente al hecho más grave de tráfico en territorio chileno. Y que el Estado participó o encubrió estos delitos. Es grave, es gravísimo , sentenció.