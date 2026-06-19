Oyarzo vio llegada de un chárter con niños:"Se notaba que no había familiaridad"

Valparaiso, 2 de abril de 2024 Ruben Oyarzo en la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Exdiputado, uno de los primeros denunciantes, concurrió al aeropuerto a verificar la llegada de un vuelo con niños haitianos. "Vi a dos o tres familias, pero la mayoría eran hombres de entre 20 y 30 años. Se notaba que no había familiaridad, que no había parentesco", dijo.

El exdiputado Rubén Oyarzo, uno de los primeros en denunciar el caso de los ingresos masivos de menores haitianos afirmó que constató varias irregularidades en terreno en su labor parlamentaria.

También cuestionó los controles estatales y apuntó a eventuales responsabilidades en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y el personal del Aeropuerto Internacional de Santiago.

"No tengo ninguna duda de que aquí hay funcionarios públicos involucrados. Pienso que podrían ser de Migraciones, la PDI y gente del aeropuerto, por lo bajo. Aquí claramente hay irregularidades y cosas que fallaron, por eso saltó la denuncia. Y tampoco dudo de que hay un negocio ilícito", reiteró Oyarzo en Radio Pauta.

Además, recordó que empezó a investigar la situación luego de recibir denuncias en abril de 2025. Por lo mismo, el 15 de octubre del año pasado acudió al aeropuerto con el objetivo de verificar el arribo de vuelos chárter desde Haití.

"Efectivamente, hubo movimientos extraños que llamaban la atención. Hubo irregularidades desde la nómina de pasajeros, que hablaba de 124 niños y al final llegaron 44, más 16 jóvenes de 18 años que estaban al límite. También hubo denuncias anteriores, por lo que los antecedentes daban para hacer una investigación", señaló.

Añadió que en el aeropuerto "vi a dos o tres familias, pero la mayoría eran hombres de entre 20 y 30 años. Se notaba que no había familiaridad, que no había parentesco. Era muy frío todo, lo que hacía surgir más dudas".

"Se falló en la trazabilidad de los niños, en cómo entraban, quién financiaba estos chárter. Se habla de que el excónsul chileno en Haití (Rafael du Monceau) es sujeto de un sumario por corrupción y coimas. Los controles fueron deficientes", complementó.

Según el exparlamentario, "como presidente de la comisión de Gobierno Interior hice todo lo que tenía que hacer. Incluso cité a una sesión especial por el tema en abril de 2025. Fueron el ministro del Interior de entonces, Álvaro Elizalde, el director de Migraciones, Luis Thayer, la subdirectora de la PDI, Consuelo Peña, y gente de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil)".

Asimismo, precisó que "en ese momento nos dijeron que todo estaba correcto. Es lo mismo que pasó en una comisión del Senado esta semana, cuando afirmaron que todas las instituciones funcionaron bien".

Oyarzo entregó los antecedentes a la Contraloría General de la República, pero criticó la filtración.

"Yo creo que aquí fueron cometidos delitos, lo que tendrá que determinar la justicia. Pero también hubo irresponsabilidad al filtrar el preinforme de la Contraloría que ha motivado lo que estamos viendo", dijo.

"Ese preinforme no salió de la Contraloría, donde había una investigación privada en curso. Yo hablé al respecto con la contralora Dorothy Pérez", concluyó el exdiputado.