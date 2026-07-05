Pagó fianza y quedó libre: "Mayor Letelier" se disculpó con Carabineros

La Serena 04 de Julio 2026. Control de detencion de exseremi de salud, Matias Letelier Munoz, detenido por usurpación de funciones publicas y ejercer labores de carabineros en La Serena. Alejandro Pizarro Ubilla/Aton Chile - ALEJANDRO PIZARRO/ATONCHILE

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Al abandonar el tribunal tras ser formalizado por usurpación de funciones y por disfrazarse de carabinero, el exseremi de Salud expresó que "esta es una situación lamentable, me extralimité en cuanto a la institución, a la que le tengo un respeto tremendo".

Tras pagar fianza, el exseremi de Salud de Coquimbo, Matías Letelier Muñoz, zafó de la prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de La Serena tras ser formalizado por usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de arma de fuego adaptable.

En la audiencia de formalización de ayer, la magistrada María Asunción de la Barra Suma de Villa ordenó la privación de libertad por peligro de fuga, pero fijó una caución de $2.000.000, la que fue pagada por el imputado. Finalmente, quedó con firma semanal y arraigo nacional. Además, la jueza estableció en 120 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 15:15 horas del viernes 3 de julio de 2026, en la calle Cuatro Esquinas con la avenida del Mar, comuna de La Serena, el imputado fue sorprendido por personal de Carabineros vistiendo botas, pantalón, chaqueta y chaleco multiuso con logos institucionales de la policía uniformada, con etiqueta de "mayor Letelier".

Además, portaba una cámara corporal, cinturón verde, funda con pistola a fogueo, adaptable y con nueve municiones en su interior. Vestido como carabinero, en el lugar estaba "ejerciendo" controles vehiculares a automovilista que circulaban por el sector.

Al registro del vehículo en que se movilizaba el imputado, la policía incautó diversos elementos similares a los utilizados por Carabineros tales como balizas, linterna, chalecos con logo, mochila táctica, gorros, guantes y otras dos pistolas (una de fogueo con cargador y ocho municiones y una traumática calibre 50). Además, el vehículo portaba una placa patente que corresponde a un automóvil sustraído en 2023, en la comuna de Coquimbo.

SE DISCULPÓ CON CARABINEROS

Al abandonar el tribunal, el imputado expresó que "esta es una situación lamentable, me extralimité en cuanto a la institución, a la que le tengo un respeto tremendo".

También dijo que estaba vestido de carabinero porque se dirigía a una reunión con suboficiales y oficiales y que al momento de su detención, a solicitud de un funcionario municipal, estaba colaborando con la congestión vehicular del sector.

"Había mucho tráfico en ese momento, una retroexcavadora no podía salir, entonces el funcionario municipal se me acercó y me pidió colaboración. Entonces ahí yo dije, pucha, ¿qué hago?, está la embarrada en el tránsito, no podemos pasar, ya le voy a ayudar", contó.

Sobre las armas que estaban en su poder, dijo que "me han entrado a robar cuatro veces, como a muchos ciudadanos de este país y esta ciudad. Es absolutamente de fogueo, para ahuyentar en caso de algún delito".

Letelier, de profesión odontólogo, añadió que "llevo 15 años atendiendo de manera gratuita a muchos funcionarios de Carabineros y me extralimité efectivamente. Le pido disculpas a la institución por haberla pasado a llevar".

En 2018, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Letelier fue nombrado seremi de salud en la Región de Coquimbo, pero debió dejar el cargo a los pocos días, al descubrirse que había falsificado su currículo.