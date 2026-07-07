Panaderos criticaron idea de Bolivia de declarar marraqueta como patrimonio

Santiago, 13 de septiembre de 2022. La Asociación gremial de Industriales del Pan de Santiago conmemora el Día del Choripán en Marraquetas en la Panaderia La Castilla del barrio Yungay. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan) y la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), Juan Mendiburu, expresó su molestia por la intención de panaderos bolivianos de querer buscar que marraqueta sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

El presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan) y la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), Juan Mendiburu, expresó su molestia por la intención de panaderos bolivianos de querer buscar que marraqueta sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

En conversación con Emol, Mendiburu sostuvo que esta situación "nos pilla de sorpresa, porque el año 2024 en Perú también hicieron declaraciones que la marraqueta era peruana. No hubo discusiones ahí y ahora salen los bolivianos".

Asimismo, argumentó que la marraqueta, "según nuestros nuestros antecedentes, se creó en Chile y se fue (expandiendo) hacia el norte de Chile, llegó a Perú y a Bolivia en el área del Pacífico".

Además, detalló que en 2023, Fechipan realizó una solicitud al Ministerio de Culturas para declarar la marraqueta chilena un patrimonio nacional. "Tuvimos varias reuniones, pero el 2023 y el 2025 se han rechazado (...) la verdad es que no nos pescaron mucho", indicó.

"Este año empezamos a ver de nuevo si podemos hacer algo con el Ministerio de Culturas porque la marraqueta en Chile es un pan muy importante, el pan más consumido por los chilenos, y queremos que sea un patrimonio", subrayó.

Por otro lado, Mendiburu destacó que la marraqueta boliviana es distinta a la chilena, "no son iguales. La marraqueta chilena es única porque vienen dos marraquetas pegadas y a la vez cada una se divide en dos (...) la marraqueta boliviana es una sola unidad y es una especie de bollo, una forma no muy regular, no tiene la franja al medio, no es igual".

"Ojalá tengamos suerte. A lo mejor nos puede ayudar que tengamos competencia, así lo podemos hacer más rápido que los bolivianos", sentenció.