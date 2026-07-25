Panel Ciudadano UDD: Manejo de Kast del temporal es reprobado por la ciudadanía

La Serena, 20 de julio de 2026. En la tarde noche de ayer domingo se produce en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvion producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 25 Jul. (ATON) -

El 41% calificó como "mala" la respuesta del Gobierno ante el sistema frontal y un 43% reprobó la gestión del Presidente Kast, mientras Bomberos (91%) y Carabineros (82%) lideraron la evaluación institucional, según el Panel Ciudadano UDD.

El manejo del sistema frontal que afectó al país desde Atacama hasta Los Ríos recibió una evaluación negativa por parte de la ciudadanía, según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado.

Según publica El Mercurio, el sondeo, que consultó a 1.010 personas, muestra que un 41% califica como "mala" la respuesta del Gobierno frente a la emergencia, frente a solo un 25% que la evalúa como "buena". Un 29% la considera "regular" y un 5% dice no saber.

Al evaluar específicamente el desempeño del Presidente José Antonio Kast durante la emergencia, el resultado es aún más crítico: un 43% califica su gestión como "mala" y un 28% como "regular", mientras que apenas un 25% la evalúa como "buena" y un 4% no sabe.

En cuanto al impacto directo del temporal, un 32% de los consultados señaló que su hogar o barrio se vio "poco" afectado y un 27% "algo" afectado, mientras que un 31% dice no haberse visto afectado y un 10% se declaró "muy" afectado.

Al medir el desempeño de las instituciones que participaron en la emergencia, Bomberos lidera ampliamente con un 91% de evaluaciones "muy buena" o "buena", seguido por Carabineros con 82%.

Más atrás se ubican las municipalidades (61%), las Fuerzas Armadas (59%) y Senapred (49%). El Gobierno central obtuvo un 35% de evaluación positiva, mientras que las empresas eléctricas cerraron la lista con solo un 23%.

La encuesta también comparó la gestión de distintos gobiernos frente a emergencias pasadas. El manejo de la pandemia por parte de Sebastián Piñera fue calificado como "muy bueno" o "bueno" por un 81% de los consultados, y su gestión del terremoto de 2010 alcanzó un 79% de aprobación.

En contraste, la respuesta de José Antonio Kast al actual sistema frontal solo llegó a un 31%, y la gestión de Gabriel Boric frente a los incendios forestales de 2023-2024 obtuvo un 29%.

Esta brecha también se refleja en la confianza que inspiran los distintos liderazgos para enfrentar una gran emergencia: Piñera concentra un 80% de confianza ("mucha" o "bastante"), seguido por Michelle Bachelet con 39%, José Antonio Kast con 34% y Gabriel Boric con 33%.