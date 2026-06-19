Parisi por AC contra Grau: "La decisión está tomada, va a ser en bloque"

Santiago, 7 de mayo de 2026. El lider del Partido de la Gente Franco Parisi llega hasta el Ministerio de Hacienda para reunirse con el ministro Jorge Quiroz Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, afirmó que "hay que dar una señal clara de que con las cuentas fiscales no se jode".

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con Tele13 Radio, Parisi afirmó que la decisión está tomada, va a ser en bloque. Estoy 100% seguro que va a ser en bloque. Lo que nosotros tenemos claro es que, lo más probable, es que la Cámara de Diputados, sus votos más o votos menos, va a ser aprobada, pero van a salvar a Grau en el Senado. Eso yo lo veo claro, lo mismo que pasó con Pardow, porque se puso a llorar y cuentas por el estilo, pero nosotros creemos que hay que dar una señal clara de que con las cuentas fiscales no se jode .

Al ser consultado sobre si ve una infracción constitucional, Parisi dijo que me cuesta verlo, pero sí veo que hay una infracción política. Que es que se pagaron bonos entre 9 y 11 millones de pesos, todos los períodos de la administración de Boric, Marcel y Grau, y sin poder hacer un presupuesto correcto. El último presupuesto se equivocó en 9.500 millones de dólares, 1,5 veces la PGU, y se pagaron bonos, eso sí que es ser patudo .

Por otro lado, el líder del PDG abordó la investigación por los vuelos chárter que llegaron al país en 2025 con menores provenientes de Haití y expresó que ha habido una desprolijidad generalizada y que me causó también problemas durante la campaña".

Y relató que "durante la campaña nosotros dijimos que estas reunificaciones familiares tenían cero credibilidad. Y por eso nosotros dijimos que había que pedir un test de ADN. Muchos saltaron diciendo que esto era imposible hacerlo, porque necesitábamos tener la verdad de lo que estaba ocurriendo".

"Nosotros somos cercanos a algunos dirigentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y ellos nos comentaban que está el descalabro en ese sentido. Muchas veces lanzaron alertas. Por tipo de vuelo, son 28 vuelos que se cambiaron los RUT, se cambiaron los nombres, nosotros nos metimos bastante en eso, y por eso surgió la idea de tener una policía aeroportuaria", mencionó.

En ese sentido, planteó que en "Chile necesitamos una policía aeroportuaria, que tenemos que darle capacidad de poder realizar investigación, inteligencia pero también armamento".

"La PDI tiene que hacer su trabajo, que era revisar los papeles, pero en el caso de la policía aeroportuaria tiene una sensibilidad distinta, y esa sensibilidad distinta va en que han encontrado cargamentos de droga que vienen desde otros países, para embarcarlos y lanzarlos a Europa a través de los puertos chilenos, lo cual está poniendo un riesgo significativo, no solamente en los aeropuertos sino también en los puertos", agregó.

El excandidato presidencial sostuvo que "esto era conversar con la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ellos te lo iban a decir, que esto era bastante irregular".