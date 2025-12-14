Parisi advierte:PDG será oposición si indultan a abusadores y violadores de DDHH

Santiago, 14 de Diciembre 2025. Votacion de Franco Parisi durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025 en la Escuela San Leonardo Murialdo de la comuna de La Reina. Javier Vergara/Aton Chile - JAVIER VERGARA/ATON CHILE

Santiago 14 Dic. (ATON) -

También aseguró que si el próximo presidente en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros seremos la peor pesadilla de Jara o Kast .

El excandidato presidencial Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), anticipó que los próximos cuatro años serán difíciles para el país y que sus parlamentarios deberán ser los adultos en la mesa de niños malcriados tanto de izquierda como de derecha .

Tras votar en la comuna de La Reina de la capital, Parisi recordó su participación en el último debate, al que calificó como una pelea entre niños dominados por la ideología .

En ese contexto, adelantó que el PDG se declarará en oposición si se impulsan medidas como indultos a abusadores de menores o violadores de derechos humanos.

Si el próximo presidente en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros seremos la peor pesadilla de Jara o Kast , advirtió.

El exabanderado también confirmó su respaldo a iniciativas como la instalación de minas en la frontera y la rebaja del sueldo del Presidente y los ministros. A su juicio, tanto Jara como Kast estarían muy al debe , lo que explicaría -según él- el resurgimiento de su figura como relevante .

Respecto al clima político, Parisi sostuvo que la gente está muy molesta, más encima después del pésimo debate que fue el día martes. Va a estar complicado. Yo creo que ya están tiradas las redes claramente que va a haber un candidato ganador por un margen no menor, pero la gente va a hacer su voto protesta .

Horas antes, a través de su cuenta en X, el líder del PDG publicó un mensaje en su estilo característico: Hoy no gana Jara ni Kast; hoy gana el antifacho y el anticomunacho .