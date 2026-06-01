Parisi: "La Cuenta Pública del Presidente Kast deja con un sabor a poco"

Santiago, 7 de mayo de 2026. El lider del Partido de la Gente Franco Parisi llega hasta el Ministerio de Hacienda para reunirse con el ministro Jorge Quiroz Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y criticó la ausencia de detalles sobre cómo se llevarán a cabo las medidas.

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y criticó la ausencia de detalles sobre cómo se llevarán a cabo las medidas.

"La Cuenta Pública del Presidente Kast deja con un sabor a poco", manifestó, señalando que esperaban "que diga cuáles son los objetivos, metas, planes, pero con plazos y recursos".

En ese sentido, recalcó que "no se mencionó para nada como se van a llevar adelante aquellas medidas. Son algunas bastantes relevantes en términos de los 50 barrios que quiere intervenir, pero cuándo, cómo, dónde y con cuánto no se dice".

"Claramente sigue en modo candidato y no en modo Presidente, y eso significa otros tres más perdidos para el Gobierno, y Chile y la clase media lo necesitan urgente", expresó.

El excandidato presidencial del PDG insistió en que en temas de medidas, plazos, montos y cómo se va va a llevar adelante no existió para nada en este discurso .