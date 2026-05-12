Parisi invitó a Pizarro a acusar a Olivares por canales formales del PDG

Santiago, 7 de mayo de 2026. El lider del Partido de la Gente Franco Parisi sale del Ministerio de Hacienda luego de reunirse con el ministro Jorge Quiroz Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

El excandidato presidencial, Franco Parisi, respondió a la diputada Alejandra Pizarro (PC), quien acusó al diputado Javier Olivares (PDG) de haberle gritado "ordinaria, picante, poblacional".

El excandidato presidencial, Franco Parisi, respondió a la diputada Alejandra Pizarro (PC), quien acusó al diputado Javier Olivares (PDG) de haberle gritado "ordinaria, picante, poblacional".

En conversación con Radio Universo, Parisi manifestó que "a nosotros nos han roteado permanente y consistentemente" y señaló que si la diputada Pizarro "se siente ofendida y quiere hablar conmigo, me puede llamar y yo puedo tomar los antecedentes".

El fundador del PDG dijo que "si la diputada Pizarro quiere que yo hable con el diputado, no tengo ningún problema. Yo quiero componer. Chile está muy dividido, extremadamente dividido. Y el PDG tiene que aglutinar".

Parisi no descartó que el caso pueda ser llevado ante el Tribunal Supremo del partido y argumentó que "si yo, mi persona, o el presidente del partido, o el presidente regional, puede hacer algo para suscitar desaguisados sociales de convivencia, créame, no tengo ningún problema en hacerlo".

En ese sentido, invitó a Pizarro a realizar la denuncia por los canales formales del PDG. "Si la diputada Pizarro, a quien no conozco, se siente ofendida, puede contar con cualquier miembro del PDG para subsanar aquello", expresó.