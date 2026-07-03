Parisi reconoce candidatura competitiva de Bachelet, pero debe superar vetos

Santiago 7 de mayo 2026. La comision de Hacienda de la Camara de Diputados discute y vota en general el proyecto de ley para la reconstruccion nacional y el desarrollo economico y social, Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 3 Jul. (ATON) -

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, precisó que la expresidenta no puede asegurar su elección como secretaria general de la ONU, debido a que además de conseguir los votos necesarios debe evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo .

Sobre la campaña de Michelle Bachelet para ser la secretaría general de la ONU, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, reconoció que es una candidatura competitiva , aunque precisó que no se puede asegurar su elección, debido a que además de conseguir los votos necesarios debe evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo .

La parlamentaria destacó que Michelle Bachelet tiene una trayectoria internacional indiscutible, y la experiencia necesaria para aspirar a un cargo de esa relevancia .

En esa línea, Parisi afirmó que hoy está en una etapa decisiva de su campaña, buscando reunir los apoyos necesarios en el Consejo de Seguridad. Si bien es una candidatura competitiva, aún es prematuro dar por hecho el resultado .

Respecto al respaldo necesario para que la expresidenta lidere la ONU, la diputada precisó que en este proceso no se requiere al menos 9 votos, sino también evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo .

Considerando esto último, finalmente la parlamentaría resaltó lo clave que serán las próximas conversaciones de la exmandataria y señaló que habrá que esperar cómo evolucionan las conversaciones diplomáticas en las próximas semanas. Eso es lo que tenemos claro .