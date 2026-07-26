Valparaiso, 20 de julio 2026 La diputada Zandra Parisi en la Comision de La Familia Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 26 Jul. (ATON) -

Tras la tramitación de la megarreforma, la diputada sostuvo que el Ejecutivo logró construir mayorías con otras fuerzas políticas, aunque defendió la capacidad de incidencia del Partido de la Gente.

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, analizó este domingo el escenario político tras la tramitación de la denominada megarreforma y reconoció el papel que ha desempeñado el ministro Jorge Quiroz en las negociaciones impulsadas por el Gobierno.

Durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria fue consultada sobre quién está liderando actualmente la discusión política en el Congreso. Aunque afirmó que ese rol debería recaer en la ciudadanía, también destacó la influencia del secretario de Estado.

"Yo creo que la música acá la tiene que poner la gente. Pero, por otro lado, debo ser bien sincera, también está poniendo la música el ministro Quiroz. Y frente a eso yo invitaría al ministro Quiroz quizá a bailar una bachata, quizá bailar una cumbia, algo más animado", comentó.

Las declaraciones se producen luego de que el PDG no consiguiera incorporar todas sus propuestas durante la discusión de la megarreforma en la Comisión Mixta. Entre ellas, buscaba fortalecer la iniciativa de Sala Cuna Universal e incluir expresamente a las regiones de Atacama y Coquimbo en los recursos destinados a gastos de emergencia.

Pese a ese resultado, Parisi reconoció que su partido no puede esperar que todas sus iniciativas prosperen. "No somos Gobierno, no podemos esperar que nos lleguen todas nuestras apreciaciones", afirmó.

La diputada atribuyó el desenlace a la capacidad del Ejecutivo para alcanzar acuerdos con distintas bancadas, aunque manifestó reparos respecto de la transparencia con que, a su juicio, se habrían desarrollado algunas conversaciones. "Si para poder llegar a esos resultados se tuvo que llegar a otro tipo de acuerdo entre cuatro paredes, no me parece que es lo correcto", sostuvo.

En ese contexto, defendió que las conversaciones sostenidas entre el PDG y el ministro Quiroz fueron públicas y planteó que el resto de las fuerzas políticas también debería transparentar sus negociaciones ante la ciudadanía.

Respecto al rol de su bancada en el Congreso, Parisi rechazó que el reciente resultado legislativo signifique una pérdida de influencia del PDG y aseguró que sus diputados continúan actuando de manera coordinada, pese a las distintas realidades territoriales que existen al interior del partido.

Durante la entrevista, la parlamentaria también cuestionó al Ejecutivo por el acuerdo alcanzado para financiar la devolución del IVA en medicamentos y pañales.

Según explicó, el compromiso contemplaba US$100 millones destinados directamente a los beneficiarios. Sin embargo, aseguró que un informe de la Biblioteca del Congreso incorporó dentro de esa cifra los costos operacionales necesarios para implementar la plataforma. "El Gobierno cambió las reglas del juego en este momento", acusó.

En esa línea, afirmó que el Ejecutivo "estaría incumpliendo" el acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente y criticó que el beneficio proyectado equivalga aproximadamente a $117 diarios por persona, monto que calificó como insuficiente.

Parisi también abordó la situación administrativa de su colectividad y descartó que actualmente exista un riesgo inmediato de disolución del partido.

Explicó que el PDG mantiene un balance rechazado, situación que ha impedido aprobar los documentos posteriores, aunque aseguró que hasta ahora no han recibido una notificación formal del Tribunal Calificador de Elecciones sobre una eventual causal de disolución.

Asimismo, indicó que inicialmente el partido recibió más de 40 observaciones respecto de sus cuentas, de las cuales aún restan 12 por resolver.

Finalmente, al referirse a la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra antiguos integrantes del partido, atribuyó los problemas administrativos a la "inexperiencia política" y señaló que será el Ministerio Público el encargado de determinar las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.