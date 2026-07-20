Parlamentarios del Norte Chico y RN piden al Gob. declarar estado de catástrofe

Coquimbo, 19 de julio de 2026. En la comuna de Coquimbo en el sector rural de Tambillos el Ejercito de Chile realiza el rescate de familias aisladas con maquinaria pesada debido a la activación de quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 20 Jul. (ATON) -

La senadora Jasna Provoste (DC), representante de Atacama, y el senador Daniel Núñez (PC), por la Región de Coquimbo, junto con Renovación Nacional, se sumaron a las solicitudes de declaración de estado de catástrofe en el Norte Chico por los estragos que ha causado el sistema frontal.

La senadora Jasna Provoste (DC), representante de Atacama, y el senador Daniel Núñez (PC), por la Región de Coquimbo, junto con Renovación Nacional, se sumaron a las solicitudes de declaración de estado de catástrofe en el Norte Chico por los estragos que ha causado el sistema frontal.

De hecho, la senadora Provoste se reunió con el biministro de Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, tras lo cual declaró que "las familias del norte chico no pueden esperar. El río atmosférico y la emergencia climática nos golpeó duro, pero podemos salir adelante trabajando de manera coordinada con el gobierno".

"Desde la centro izquierda sabemos que la cooperación transversal basada en acuerdos, es lo que permite que los ciudadanos sean escuchados y las ayudas lleguen en tiempo y forma a los damnificados", enfatizó la senadora de la Región de Atacama.

Además, Provoste indicó que la declaración del estado de catástrofe se justifica y en la misma línea, el gobierno debe asumir su responsabilidad.

"Los habitantes de Atacama confían que llegarán pronto las ayudas y que el gobierno escuchará las demandas ciudadanas en detalle. La emergencia climática no tiene color político y necesita la ayuda coordinada de todas las autoridades de la región", explicó la senadora.

En tanto, el senador Núñez expresó en su cuenta de X que "la situación en estos momentos en La Serena y Coquimbo está fuera de control. Hay muchas vidas en riesgo. Reitero, solicitud a Ministro Interior Alvarado. Es urgente decretar zona de catástrofe, para actuar de forma inmediata y con máxima urgencia".

"Es urgente que gobierno decrete Zona de Catástrofe la región de Coquimbo y provincia de Huasco. La emergencia requiere una inyección rápida de recursos, flexibilización de compras públicas y ayudas para la reconstrucción, como contratación horas maquina para despejar caminos", añadió.

Por su parte, Renovación Nacional expresó su profunda solidaridad con las familias afectadas por el intenso sistema frontal que ha provocado graves daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos, dejando a numerosas comunidades aisladas y damnificadas.

Al mismo tiempo, respaldó "plenamente el llamado de nuestros alcaldes y autoridades locales de la Región de Coquimbo, quienes han advertido la magnitud de esta situación y la necesidad de contar con mayores herramientas para hacerle frente".

"Por ello, solicitamos al Presidente de la República decretar, a la brevedad, Zona de Catástrofe para toda la región, permitiendo movilizar los recursos, la coordinación y el apoyo extraordinario que esta emergencia requiere", cerró.