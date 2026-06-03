Partido Nacional Libertario cambia postura y apoya aumento de deuda

Valparaiso, 3 de junio 2026 Punto de prensa del Partido Nacional Libertario Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Agrupación que lidera Johannes Kaiser dará sus ocho votos en la Cámara Baja a la propuesta del Gobierno de endeudarse en 6.200 millones de dólares.

El Partido Nacional Libertario, PNL, al final decidió darle su apoyo a la propuesta del gobierno de aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares.

En principio, la agrupación que preside el exdiputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser estaba en contra de lo que impulsa el Ejecutivo.

Pero luego de una cita que tuvieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cambiaron de posición con rapidez.

Johannes Kaiser dijo ahora que "el ministro Quiroz nos hizo la presentación completa y comprendimos la inviabilidad de nuestra postura si queríamos ser responsables con la República y con los ciudadanos de nuestro país".

Un día antes, el propio Johannes Kaiser señaló que "la deuda de hoy son los impuestos de mañana Entendiendo la necesidad del gobierno de ordenar sus finanzas y levantar los recursos que requiere para pagar compromisos heredados, el PNL no va a votar a favor de un aumento de deuda. Creemos que todavía existe espacio para realizar recortes más profundos y relevantes en el gasto público".

Pero 24 horas más tarde, Jorge Quiroz consiguió los vitales votos de los ocho diputados del PNL para sacar adelante el proyecto, pues se requiere de la mayoría absoluta para concretarlo.

Eso sí, desde el PNL afirmaron que el apoyo está atado a un acuerdo con Hacienda para lograr el cumplimiento de medidas de ajuste fiscal.

Por eso el diputado del PNL y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pier Karlezi, dijo que "decidimos por esta única vez y excepcionalmente apoyar la salida a buscar estos recursos".

"Pero no es gratis, pues se ha llegado a un compromiso con el ministro Quiroz sobre el congelamiento de cualquier reajuste del sector público más allá del reajuste por IPC hasta que no se cumpla la meta de ahorros fiscales", explicó el parlamentario.