Según Pavez, Arrau se refirió al marco de ley y no a plan de seguridad de Boric

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que "se aborda desde la prevención del delito en la niñez hasta la reinserción en las cárceles. Eso no es el plan de seguridad. Por eso, lo que dice el ministro Arrau es que ese marco nos permite conversar".

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respaldó los dichos del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en cuanto a mantener el marco de la ley del Gobierno de Boric que creó esa cartera, aunque aclaró que la nueva administración presentará un plan propio.

En entrevista con CNN, Pavez señaló que "la ley que crea el Ministerio de Seguridad obliga a tener una Política Nacional de Seguridad, que es un lineamiento muy general, un marco conceptual que el Estado de Chile plantea mediante un documento de 49 páginas, que está disponible y que firmó el exministro Luis Cordero".

Añadió que en ese documento "se aborda desde la prevención del delito en la niñez hasta la reinserción en las cárceles. Eso no es el plan de seguridad. Por eso, lo que dice el ministro Arrau es que ese marco nos permite conversar".

En cuanto a las críticas de la exvocera Camila Vallejo, sobre que el Gobierno no tiene un plan de seguridad, el subsecretario respondió que "no le voy a contestar, voy a explicar esto. Por supuesto que existe un plan de seguridad, todas las candidaturas presentaron sus propuestas".

Para cerrar el tema, anunció que el ministro Arrau presentará ante el Senado, el 2 de junio próximo, el plan de seguridad con su propia "impronta".

En cuanto al tema migratorio, dijo que "el proceso de regularización no está en el horizonte del gobierno aún. La meta del Presidente de la República es expulsar la mayor cantidad de personas posibles y facilitar que las personas puedan salir voluntariamente y volver a entrar".

Requerido si sigue vigente el compromiso de expulsar a 330 mil migrantes irregulares, Pavez señaló que "sí, vamos a hacer todo lo que podamos".