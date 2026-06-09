Pavez y exdirector migratorio: Dejó 40 mil órdenes de expulsión sin ejecutar"

Chile.- Vodanovic: El Plan Retorno parece ser el Plan Devuélvase Solo - ALEX DIAZ/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

El subsecretario del Interior arremetió contra Luis Thayer, quien criticó la propuesta del gobierno de ampliar de cinco días a eventuales 180 días el plazo de retención de extranjeros que van a ser expulsados.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, criticó al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien está en contra de la propuesta del gobierno de ampliar de los actuales cinco días hábiles a eventuales 180 días el plazo de retención de extranjeros sujetos a expulsión.

"Le agradezco mucho al exdirector Thayer que esté dando tanta vocería, en circunstancias de que él nos dejó cuarenta mil órdenes de expulsión sin ejecutar", dijo Pavez.

"Feliz de recibir todos sus input, pero lo que pasa es que en ocasiones se llega a los cinco días y se debe liberar a la persona porque hay documentación pendiente. También hay que liberarla si pasan los cinco días porque el avión no puede despegar por problemas de clima o por un desperfecto. Y si quedan libres no las encontramos más , indicó el representante de La Moneda en Radio Pauta.

Y añadió que con este proyecto se desea que "la ley pueda regular una forma para retener por mayor tiempo a los migrantes a los que se les quiere expulsar La expulsión es un proceso administrativo complejo y amplio, y muchas veces se requiere más de los actuales cinco días para concretarla".

Pavez explicó que "es impresionante cómo la mano ha ido cambiando en materia migratoria desde que ganó el gobierno del Presidente José Antonio Kast".

"Esta reforma constitucional propuesta es una herramienta más para reordenar nuestra casa que se suma a otras medidas concretas, como la zanja en el norte, una barrera de contramovilidad, mayor agilización en las expulsiones y más fiscalización de las policías3, declaró.

La retención debe realizarse en recintos policiales o bien en la residencia de los involucrados, y Pavez señaló que la defensa de los derechos humanos de esos migrantes "nunca han estado en cuestión, sólo se busca ampliar un plazo existente que es muy breve".

Según el subsecretario,"hoy no estamos requiriendo ampliarlos recintos para materializar esta reforma constitucional, pero siempre será bienvenido que podamos ampliar la capacidad de las cárceles porque tenemos un problema global con la población penitenciaria".