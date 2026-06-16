Pavez: "El gobierno no pretende sacar ningún rédito político"

Santiago 16 de junio 2026. El Subsecretario del Interior, Maximo Pavez, realiza un punto de prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a las irregularidades detectadas en la llegada de niños haitianos al país para reunificación familiar .

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a las irregularidades detectadas en la llegada de niños haitianos al país para reunificación familiar .

La autoridad señaló que se ha puesto a "disposición todo el Servicio de Migración y extranjería con el objeto de aportar todos los antecedentes necesarios para que esta grave situación se pueda esclarecer".

"El director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes, que está contenido en el Código Penal", indicó.

Respecto a eventuales responsabilidades de la administración anterior, Pavez manifestó que "yo no quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación se investigara".

"Nos parece que esto es de una gravedad tal que el Gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del Gobierno anterior. La opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del Gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para esclarecer estas circunstancias", subrayó.

En cuanto a la cifra de menos involucrados, el subsecretario explicó que "acá hay una investigación de la Contraloría que no ha finalizado, y eso es lo que se ha conocido que puede estar abarcando un número de menores, pero lo que corresponde para conocer la cifra es esperar el informe final para ver el universo de esa muestra".

Y, sin perjuicio de ello, que se investigue toda irregularidad de niños respecto de los cuales o no se conoce su paradero, o están en alguna circunstancia grave de vulnerabilidad", indicó.

Finalmente, la autoridad aseguró que el Gobierno "no pretende sacar ningún rédito político sino colaborar con la situación que nos parece de la más alta gravedad".