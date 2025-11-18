PDG evalúa su postura frente al balotaje: Todas las alternativas están abiertas"

Santiago, 16 de noviembre 2025. El candidato presidencial, Franco Parisi, realiza un discurso durante el conteo de votos. Sebastian Nanco/Aton Chile - SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

Santiago 18 Nov. (ATON) -

Su presidente, Rodrigo Vattuone manifestó que, llegado el momento, puede ser el apoyo a un candidato o a otro, puede ser nulo, blanco o libertad de acción".

El sorpresivo desempeño de Franco Parisi en la primera vuelta presidencial -obtuvo el tercer lugar con el 19,17% y más de 2,5 millones de votos- generó un nuevo escenario político para el Partido de la Gente (PDG).

Como consecuencia, su presidente, Rodrigo Vattuone, anunció en Tolerancia Cero de CNN Chile que la colectividad se pronunciará a su debido tiempo respecto del balotaje del 14 de diciembre, en el que se enfrentarán Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Las declaraciones del diputado electo Javier Olivares, quien aseguró que la mayoría de los diputados del partido va a votar por Kast , motivaron la respuesta del timonel: no sé, tengo la primera reunión con los parlamentarios, la estamos coordinando hoy, nosotros no teníamos una varita mágica para ver quién iba a pasar a segunda vuelta, esto fue ayer (domingo) .

Vattuone subrayó que vamos a dialogar y que puede haber cuatro alternativas: puede ser el apoyo a un candidato o a otro, puede ser nulo, blanco o libertad de acción, hay varias. Todas las alternativas están igualmente abiertas .

La definición, explicó, dependerá de criterios programáticos. Me encantaría que el Presidente de la República renunciara a su dieta presidencial, ya está bueno con los abusos de la clase política y de los beneficios , señaló.

También mencionó la rebaja del sueldo parlamentario y el fortalecimiento de Carabineros e Investigaciones como prioridades. Estoy hablando de proyectos reales, que los chilenos nos señalaron, que están escritos en el programa de Franco Parisi y es la conexión que tenemos con la gente , concluyó.