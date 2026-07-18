PDI aclaró muertes en hostal de Viña del Mar: Acumulación de monóxido de carbono

Viña del Mar 17 de Julio de 2026 Tres jóvenes, dos mujeres y un hombre fallecieron preliminarmente esta tarde por intoxicación de un generador de ozono para secar habitaciones, en el sector de Recreo en Vina del Mar Manuel Lema/ Aton Chile - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 18 Jul. (ATON) -

En principio Bomberos que concurrió al lugar, en calle Diego Portales con Unión, sector de Recreo, no encontró elementos peligrosos como la causa de muerte, pero posteriormente los laboratorios especializados de la PDI encontraron el origen.

La PDI aclaró las muertes de tres personas -dos mujeres y un hombre- que se registraron anoche en un hostal de Viña del Mar. La causa fue la acumulación de monóxido de carbono por un calefon ubicado en un baño sin ventilación adecuada.

En principio Bomberos que concurrió al lugar, en calle Diego Portales con Unión, sector de Recreo, no encontró elementos peligrosos como la causa de muerte, pero posteriormente los laboratorios especializados de la PDI encontraron el origen.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, informó que en el hostal se constituyeron peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y el Laboratorio de de Criminalística Metropolitano para realizar los análisis.

"Constituidos ambos laboratorios junto al equipo de detectives y el médico criminalista, pudimos establecer que su causa de muerte estaría en correspondencia con una intoxicación por monóxido de carbono", señaló el jefe de la BH porteña.

Añadió que diversas pericias establecieron que una de las víctimas estaba en el baño con el calefon encendido en su interior, generando emanación de gases de monóxido de carbono que se fueron acumulando y que se expandieron por el inmueble.

"Este monóxido de carbono se fue traspasando a través de unos ductos de aire los cuales no se encontraban funcionando y es por ello que se produjo el fallecimiento de las otras dos personas", explicó Gallardo.

Finalmente, explicó que la situación quedó al descubierto luego de que el encargado del recinto notara la ausencia de los huéspedes durante varias horas, lo que llevó a ingresar al lugar para verificar la situación.