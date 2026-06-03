PDI detuvo en Colombia y Venezuela a dos narcos de la banda "Los Costeños"

Valparaiso, 7 de agosto 2025 Carabineros y Policía de Investigaciones intensifican sevicios en la region en el marco del operativo a nivel nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

Los sujetos habían salido de Chile, pero los detectives los siguieron investigando. Agregados de la policía civil en Colombia fueron claves en las capturas, una realizada en el Valle del Cauca del país cafetero y otra en Venezuela.

La PDI detuvo a dos prófugos extranjeros que formaban parte de la organización delictual "Los Costeños", dedicada al tráfico de drogas y asociación ilícita, investigada por la Brigada Antinarcóticos de Arica.

Uno de los detenidos es colombiano y fue capturado en la zona del Valle del Cauca de su país, mientras que en Venezuela fue ubicado el líder y prófugo de esta organización.

Los detectives siguieron investigando a ambos prófugos, lo que les permitió dar con su paradero y coordinar con las policías de ambos países su captura y entrega a Interpol Chile.

Según señaló el subprefecto Juan Paillán García -agregado policial de la PDI en Colombia- ambas personas contaban con notificación roja de Interpol, las que igualmente fueron solicitadas desde Chile.

Según pudo establecer la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI en Arica, esta agrupación de Los Costeños" venía operando desde 2023. Ingresaba importantes cantidades de droga, por mar, descargándola en el sector de Caleta Vítor, para luego trasladarla a un departamento del sector Playa Las Machas.

También ingresaban por vía terrestre desde pasos fronterizos con Perú, por medio de personas fajadas con los narcóticos.