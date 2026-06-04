PDI investiga homicidio de un hombre que sufrió "encerrona" en La Pintana

Chile.- Carabineros abatió a sujeto que intentó atropellar y disparar contra funcionaria - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

En circunstancias aún no aclaradas, la víctima opuso resistencia, los delincuentes le dispararon en varias oportunidades y escaparon. Un acompañante la trasladó al Hospital El Carmen de Maipú, donde murió.

La PDI investiga el homicidio de un hombre que se registró anoche en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, en una presunta "encerrona" para el robo de un vehículo.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el crimen se produjo a las 21 horas del miércoles en calle Rosa Ester, donde la víctima llegó en vehículo con un amigo.

Ambos habían participado, según lo informado hasta el momento, en la compra de un computador y se estaban retirando del lugar cuando fueron abordados por desconocidos en una motocicleta.

En circunstancias aún no aclaradas, la víctima opuso resistencia, los delincuentes le dispararon en varias oportunidades y escaparon. El amigo lo trasladó al Hospital El Carmen de Maipú, donde murió.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI concurrieron al hospital y al sitio del suceso en La Pintana, para iniciar las primeras indagatorias.