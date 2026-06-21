Pedro Araya: Estamos disponibles a votar a favor de la megarreforma"

Valparaiso, 21 de diciembre de 2022. El senador Pedro Araya ofrece un punto de prensa en el Senado. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El senador del PPD condicionó ese apoyo a que el gobierno se abra a corregir temas estructurales del proyecto.

El senador del PPD Pedro Araya y sus otros tres colegas de partido en la Cámara Alta Loreto Carvajal, Ricardo Celis y Ximena Órdenes se reunieron en la semana con los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz.

Y según contó Araya en una entrevista con La Tercera, esa bancada podría votar a favor del denominado proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que el Ejecutivo tramita en el Congreso.

"Lo he dicho en público y en privado, y se los transmití al ministro Quiroz y al ministro Alvarado: estamos disponibles a votar a favor de la megarreforma, sabiendo que este es un mal proyecto, en la medida en que el gobierno se abra a corregir aquellos temas que son estructurales", indicó el parlamentario de la oposición.

Según Araya, la cita con los dos secretarios de Estado del Presidente José Antonio Kast "fue bastante cordial, y en una primera aproximación los ministros se mostraron abiertos a analizar los cambios y ver si podemos tener algún punto de acuerdo en esta materia".

Indicó que plantearon "que la rebaja de impuestos debe ser compensada, de forma tal que no se vea afectado el gasto social, principalmente en el sector salud y el funcionamiento de hospitales. Y en el tema de la invariabilidad tributaria dijimos que 25 años era mucho".

Araya señaló que aunque el gobierno posee los votos para aprobar la iniciativa, "tiene el problema de que ningún inversionista va a invertir en Chile sabiendo que esta es una reforma de un solo sector político y no tiene legitimidad en la oposición y en la ciudadanía".

También precisó que sabe que en el PPD puede haber molestia si apoya la megarreforma, pero replicó que "tengo una historia personal de defender principios y convicciones, más allá de las imposiciones del partido".

"Esperamos conversar con Raúl Soto (diputado y presidente de la colectividad), porque además le hemos hecho ver la necesidad de que si el PPD se quiere posicionar no puede ser vagón de cola ni del Partido Socialista ni del Frente Amplio", puntualizó Araya.