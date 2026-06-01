Peor de lo esperado: Imacec de abril cayó 1,2% por menor actividad minera

Calama, 4 de agosto de 2015. Trabajadores contratistas se tomaron las dependencias de la minera Ministro Hales de manera pacífica a las 09:30 de esta mañana en demanda de mejoras laborales por lo que la producción se detuvo. Pedro Tapia/Aton Chile - Pedro Tapia/Aton Chile

Santiago 1 Jun. (ATON) -

La caída de la economía resultó peor de lo esperado por el mercado, que estimaba desde una disminución del 0,5% hasta un leve crecimiento del 0,1%. En esta disminución incidió la menor producción de la minería, en particular de cobre.

El Banco Central informó esta mañana que el Imacec de abril de 2026 cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,1% respecto del mes precedente y disminuyó 0,9% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que abril de 2025.

La caída de la economía resultó peor de lo esperado por el mercado, que estimaba desde una disminución del 0,5% hasta un leve crecimiento del 0,1%, tras las cifras sectoriales de la producción industrial, que cayó 4,7% en abril.

El resultado del Imacec se explicó por la caída de la minería. En tanto, en el incremento del Imacec en términos desestacionalizados destacó el desempeño de la industria, el que fue en parte compensado por la disminución de los servicios.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 0,4%. En términos desestacionalizados, no presentó variación respecto del mes anterior y aumentó 0,7% en doce meses.

IMACEC POR SECTORES

1. Producción de bienes

La producción de bienes cayó 5,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por la menor producción de la minería, en particular de cobre.

En menor medida, el resto de bienes y la industria también incidieron a la baja, cayendo 2,3% y 0,4% respectivamente. Lo anterior, fue explicado por la disminución de la industria pesquera, desempeño que estuvo en línea con el sector primario.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,2% respecto del mes precedente, incidido principalmente por la industria.

2. Comercio

La actividad comercial presentó un crecimiento de 2,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos y los servicios de mantenciones.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online, mientras que, en el comercio mayorista se registró un aumento en las ventas de maquinaria y equipos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 1,0% respecto del mes anterior, explicado principalmente por el comercio mayorista.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 0,8% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. Contrarrestó en parte lo anterior, la caída de los servicios empresariales.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,2% respecto del mes precedente, determinado por el desempeño de los servicios empresariales y el transporte.