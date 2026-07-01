Pernoctaciones en alojamiento turístico disminuyeron 4,2% en mayo

Vina del Mar, 05 de febrero de 2025 Turistas argentinos realizan compras en el Mall Marina de Vina del Mar. Jose Veas/Aton Chile - JOSE VEAS/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico llegaron a 1.342.951 en mayo de 2026, lo que implicó una disminución de 4,2% respecto al mismo mes del año anterior.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico llegaron a 1.342.951 en mayo de 2026, lo que implicó una disminución de 4,2% respecto al mismo mes del año anterior.

La Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) además estableció que el mayor nivel de pernoctaciones se registró en la Región Metropolitana (446.368), con una variación de -6,9%, seguida por la Región de Valparaíso (159.060), con un alza de 6,5% respecto a mayo de 2025.

En tanto, la tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 33,7%, contrayéndose 0,83 puntos porcentuales en doce meses. La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la Región Metropolitana (55,7%), seguida por la Región de Antofagasta (46,3%).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible, por su sigla en inglés) nacional de $26.264, aumentando 0,4% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $77.874 a nivel nacional, aumentando 2,9% interanualmente.