Pernoctaciones en alojamientos turísticos disminuyeron 3,4% en junio de 2026

Santiago 16 de julio 2026. Turistas y capitalinos utilizan paraguas durante el inicio del sistema frontal en la region metropolitana Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El mayor nivel de pernoctaciones se registró en la Región Metropolitana de Santiago (515.431), con una variación de -6,6%, seguida por la Región de Valparaíso (152.698), con un alza de 1,2% respecto a junio de 2025.

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en Chile (número total de noches que las personas alojaron) llegaron a 1.429.414 en junio de 2026, lo que implicó una disminución de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El mayor nivel de pernoctaciones se registró en la Región Metropolitana de Santiago (515.431), con una variación de -6,6%, seguida por la Región de Valparaíso (152.698), con un alza de 1,2% respecto a junio de 2025.

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 35,5%, contrayéndose 0,67 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la Región Metropolitana de Santiago (57,8%), seguida por la Región de Antofagasta (53,2%).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible, por su sigla en inglés) nacional de $26.998, disminuyendo 0,8% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $76.104 a nivel nacional, aumentando 1,0% interanualmente.